Me colé en una fiesta, la canción que catapultó al estrellato a Mecano

Una fiesta en el piso de Malasaña en el que Almodóvar rodó Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón inspiró a Nacho Cano para escribir Me colé en una fiesta, la canción que catapultó a la fama a Mecano. Efectivamente, nadie le había invitado: allí estaban sus rivales, los protagonistas de la Movida. "Gente manchada de porquería madrileña" decía el menor de los Cano. La Movida también despreciaba a Mecano. El rechazo era mutuo. Pero sin aquella velada en la casa de Costus, no habría nacido el éxito que consolidó al grupo cuando daba sus primeros pasos, su primer nº 1 en LOS40. Ironías de la vida

Mecano ya había sonado en LOS40 con Hoy no me puedo levantar y Perdido en mi habitación. Pero fue Me colé en una fiesta la canción que proporcionó al grupo su primer número uno (un 8 de mayo de 1982). El primero de los quince que lograría a lo largo de su carrera (Maquillaje, La fiesta nacional, Ay que pesado, Cruz de navajas, Me cuesta tanto olvidarte, No hay marcha en Nueva York, Mujer contra mujer, El 7 de septiembre, El peón del rey de negras, Naturaleza muerta, Dalai Lama, Una rosa es una rosa, El fallo positivo y El club de los humildes).

El origen de Me colé en una fiesta

El grupo lo integraban los hermanos Nacho (Madrid, 1963) y José María Cano (Madrid, 1959) y la vocalista Ana Torroja (Madrid, 1959). Su nombre artístico “procede del apellido Cano y del juego de construcción Mecano" contaba Nacho Cano en CNN. Antes de lanzar Me colé en una fiesta, Mecano había publicado dos sencillos. El primero, Hoy no me puedo levantar (con Quiero vivir en la ciudad en el lado B) salió casi un año antes. Pero en aquel momento apenas tuvo repercusión, y fueron Ana, José y Nacho los que decidieron comprar 200 ejemplares y promocionarlo, llamando a las radios o proponiendo entrevistas. Fue entonces cuando Luis Merino, en Valencia, apostó fuerte por el grupo y la canción se empezó a radiar de forma intensiva. Llegaron los primeros resultados: 10.000 singles vendidos en la capital del Turia.

Para Miguel Ángel Arenas, 'Capi', su descubridor, "costó mucho que el primer single entrase en radios... lo veían como una cosa muy rara. Capi fue quien puso a Ana Torroja como cantante y les pidió letras y temas más acordes con lo que demandaba el público. Según contó Nacho Cano en CNN, "la compañía CBS no confiaba en absoluto en nosotros" pero tras lo sucedido en Valencia cambió de opinión. Les dio entera libertad para grabar su primer LP. Pero antes de la publicación del álbum, aún salieron dos singles más: Perdido en mi habitación (con Viaje espacial en el lado B) el 7 de Diciembre de 1981, y Me colé en una fiesta (con Boda en Londres en la cara B) el 22 de marzo de 1982.

Me colé en una fiesta se grabó en 1981 en Madrid, en los Estudios Escorpio, con la producción del argentino Jorge Álvarez (Luis Alberto Spinetta, Moris) y los arreglos de Luis Cobos, quien "estaba al día de los nuevos sintetizadores y de la nueva tecnología e influyó notablemente en el primer sonido de Mecano" asegura Santiago Alcanda. Nacho Cano tenía solo 18 años cuando escribió Me colé en una fiesta inspirada en lo que ya os hemos contado. Era el cumpleaños de Pablo Pérez-Mínguez Poch, conocido por ser el fotógrafo de los protagonistas de la Movida: Alaska, Almodóvar, Carlos Berlanga, Tino Casal, Paloma Chamorro o Fabio McNamara, entre otros

La calle La Palma número 12 era el domicilio de los míticos Costus, Jan José Carrero y Enrique Naya, dos pintores que habían llegado a Madrid desde Cádiz y en cuyo hogar recalaba todo aquel que significara algo en los 80. Curiosamente, los interiores de la película Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón de Pedro Almodóvar se rodaron ahí, en Casa Costus (los pintores también salen en la película). Allí vivía Bom, papel que representó Alaska cuando solo tenía 15 años.

Nacho Cano compuso la mayor parte del repertorio de esa primera etapa de la discografía de Mecano. La autoría de la música y la letra de los primeros éxitos del grupo, corresponde al menor de los hermanos Cano. De Nacho son los cuatro sencillos del álbum debut Mecano (1982): Hoy no me puedo levantar, Perdido en mi habitación, Me colé en una fiesta y Maquillaje.

La imagen del sencillo

"Otro hit. Ya en la introducción instrumental se recorre la base de una canción pop perfecta para bailar e imagina el sentir de las fiestas de la época. Escuchar a Ana cantar “mucha niña mona pero ninguna sola” con la mirada de Nacho de fondo… Sí, canta Ana, pero vemos a Nacho colarse en esa fiesta. O quizá no necesariamente. Ritmo frenético para estribillo-estrella… Un hallazgo de efecto inmediato. Los arreglos, las guitarras férreas de apoyo, los pianos saltarines, todo la convierte en una gema del pop en español" escribió Santiago Alcanda en 'Mecano 1982-2009'.

Vanity Fair describía así el vídeo: "Un videoclip que merece figurar en la Wikipedia como equivalente de ochentero, con Nacho y José María disfrazados sucesivamente de Spandau Ballet y Polichinela no puede distraernos de la mejor canción de Mecano y la que les proporcionó el éxito definitivo y convenció a CBS del acierto que supondría permitir la grabación de un LP completo. Tres minutos y cincuenta segundos de pop perfecto. Hubo versión en inglés para intentar conquistar al público anglosajón pero el intento no pasó de una anécdota. Ellos se lo perdieron".

El vinilo de Me colé en una fiesta, tuvo varias ediciones y portadas. En una de ellas aparecían los tres miembros del grupo sobre un fondo marrón, con atuendos blancos, al estilo de los nuevos románticos. Destaca el sofisticado cuello de volantes de la blusa de Ana. Sobre la fotografía, el logo de Mecano enmarcado en laureles. En la contraportada se incluye la letra de la canción. La cara B del single, Boda en Londres, es instrumental. También se ven las portadas de los dos sencillos anteriores y el tracklist del álbum Mecano, cuyo lanzamiento era inminente.

En la edición de lujo del single, la carátula es un templo griego. Y en la parte trasera, aparecen tres párrafos con información promocional de Me colé en una fiesta: "No hay dos sin tres y, por eso, aquí está el tercer single-éxito de Mecano antes de que se publique, inmediatamente, su esperadísimo LP-debut. Me colé en una fiesta es su título, y es otra gran maravillosa canción del conjunto más prometedor del 81, convertido ya en plena realidad. La canción posee un estribillo demoledor, de esos que causan impacto torrencial muy pronto. Ingenuidad, pasión, inocencia, fervor son sensaciones que se van sucediendo, y superponiendo a lo largo de la canción. Que goza (superfluo es decirlo) de un arreglo super-innovador, efectivo, vanguardista, lleno de imaginación y sorpresas. Y ese interludio instrumental es pura delicia. En fin, MECANO en su mejor forma, en estado de gracia creativo/ interpretativo".

El 5 de Abril de 1982, Mecano lanzó su primer álbum: Mecano. Todo el mundo lo conocía como El Reloj de Mecano por su portada: un dibujo de Carlos Martín Llorente de un reloj cuadrado con números romanos indicando las diez y once minutos y treinta y tres segundos y medio. Anunciaba que la hora de Mecano había llegado. Estaba diseñado por Juan Gatti (Medalla de Oro de Bellas Artes y Premio Nacional de Diseño).

Viendo el éxito de Me colé en una fiesta, la canción fue adaptada al inglés para el mercado anglosajón y se publicó en 1983 con el título The unvited guest. Era el primer sencillo que Mecano publicaba en un idioma diferente al castellano. La adaptación es de Bee Nally. El sencillo no tuvo éxito y pasó a ser una rareza.

El éxito en cifras de colarse en la fiesta

La repercusión de Me colé en una fiesta convirtieron a Mecano en ídolos. Un ascenso muy rápido en muy poco tiempo. Fue un contundente inicio de lo que está considerado el mayor fenómeno del pop español. De inmediato, la canción ascendió a los primeros lugares entre los favoritos por parte del público español, vendiendo 75.000 ejemplares. Además de su primer puesto en Los 40 Principales, el tema fue nº 1 en la lista de Superventas de España durante seis semanas consecutivas.

Ya entonces, con pocos meses de vida, Mecano decía en El Heraldo de Aragón: "Somos conscientes de que estamos vendiendo más discos que cualquier grupo español salido últimamente, y el hecho es que ahora todas las compañías están intentando fabricar sus propios Mecano: pop elegante, como el nuestro". Ese verano de 1982, Me colé en una fiesta sonó en directo en toda España, ya que el grupo recorrió el país... En esa primera gira, Mecano ofreció 110 conciertos. Solo en los cuatro meses de verano, reunió a medio millón de espectadores.

Solo tres meses después de que el primer LP de Mecano se publicara, ya había vendido 100.000 copias, doble LP de Oro. Cuando terminó el año, en Diciembre de 1982, acumulaba 350.000 copias. Con este álbum, Mecano logró vender más de 500.000 copias y recibir gran cantidad de premios que reconocían un sonido nuevo y fresco que combinaba el tecno pop de la época con letras desenfadadas que recogían las inquietudes de la juventud de la época.

Artistas indies, la cantante mexicana Fey, la brasileña Eliana, Laura Flores... las versiones de Me colé en una fiesta son casi incontables en todos los rincones del mundo.

