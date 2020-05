Martin Garrix celebra su cumpleaños con nueva canción

Ya lo había anunciado, Martin Garrix tenía preparado algo especial para su cumpleaños y ha llegado. Este 14 de mayo celebra sus 24 con el lanzamiento de Higher ground, un tema que comparte con John Martin y que tiene uno de los estribillos más potentes del DJ holandés.

Estaba previsto que lo presentara en Tomorrowland 2020, pero las circunstancias han obligado a un cambio de planes y no podía haber encontrado mejor fecha para compartir su nuevo trabajo.

“¡Muchas gracias por los deseos de cumpleaños! Tengo un pequeño regalo para ustedes, ¡acabo de lanzar Higher Ground! Esta canción significa mucho para mí”, escribía en sus redes mientras podíamos verle cantarla en versión piano y voz con un grupo de amigos alrededor de una hoguera en la terraza de su casa en Amsterdam.

El DJ se une a la larga lista de celebs que han vivido un cumpleaños especial marcado por la pandemia. Su cuarentena ha estado marcada por grandes momentos de los que hemos querido destacar 5.

#1. Sesión con su madre

Garrix es uno de los DJ más demandados en todo el mundo y está acostumbrado a estar constantemente viajando de una punta a otra del planeta para pinchar delante de grandes multitudes. Ahora, ha tenido que acostumbrarse a todo lo contrario, a pinchar en soledad. Es lo que tiene la cuarentena. Claro que eso no ha evitado que sus sesiones hayan tenido momento emotivos y especiales como el que compartió con su madre que no dudó en ponerse junto a su hijo para demostrar que eso de la música, lo llevan en las venas.

#2. DJ con guitarra acústica

Aunque es paladín de la música electrónica, la música orgánica también forma parte de su día a día. Pudimos comprobarlo cuando cogió una guitarra acústica y se puso a tocar una de sus canciones para preguntarnos si ya estaba acabada. Más allá de los platos, la música del DJ tiene vida.

#3. Sesión en la azotea

Garrix no ha parado de compartir sesiones. En una de ellas, incluso, llegó a presentar 10 canciones inéditas y es que no se le puede tachar de haberse desvinculado del mundo en este confinamiento. Se ha puesto las pilas para entretener a los suyos y lo ha conseguido de la manera que mejor se le da. Una de esas sesiones tuvo lugar en la azotea de su casa por su ciudad de fondo. Unas vistas impresionantes para una sesión que no estuvo exenta de anécdotas como la visita de la policía que se presentó para asegurarse de que no estaba celebrando una fiesta multitudinaria.

#4. A borde un barco

Otro de los momentos que no podrá olvidar fue el que le llevó a ofrecer una sesión a bordo de un barco que recorría los canales de Amsterdam, al atardecer. Fue su manera de celebrar el 5 de mayo la liberación de los Países Bajos. Una experiencia de una belleza única que no podemos disfrutar muy a menudo y que pudimos seguir a través de su youtube.

#5. Recuerdo a Avicii

Y entre sesión y sesión también tuvo tiempo de recordar a un amigo: Avicii. El pasado 20 de abril, en plena cuarentena, se conmemoraba el segundo aniversario de su muerte. “Te echo de menos”, escribió Garrix junto a una foto que nos muestra lo mucho que disfrutaban el uno del otro.

Está claro que este confinamiento ha llenado la memoria del DJ de grandes recuerdos. Ahora tiene que sumar el de su 24 cumpleaños que está siendo muy diferente a lo que seguro que se había imaginado hace tan solo unos meses.

