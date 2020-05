La original forma de anunciar la fecha del disco de Katy Perry

Sin lugar a dudas, la música evoluciona al ritmo al que evolucionan las tecnologías. De la promoción musical tradicional hemos pasado a la más viral gracias a las redes sociales y a los últimos avances como los asistentes de voz que se han convertido también en herramientas para los artistas. Gracias a Alexa de Amazon, hemos descubierto que el quinto disco de estudio de Katy Perry se publicará el 14 de agosto.

Una cuenta de fans de la californiana en Twitter tuvo la original idea de preguntarle cuándo se iba a poner a la venta este esperado disco. La respuesta no pudo ser más clara: "Katy me ha pedido que os diga que su álbum se publicará el 14 de agosto. Asegúrate de seguir a Katy Perry en Amazon Music para más detalles".

Para los que piensen que podría tratarse de una filtración o de un malentendido, medios especializados como Billboard han confirmado que el disco está programado para ese 14 de agosto publicado bajo el sello Capitol Records.

Katy Perry cumpliría así el firme propósito del que nos hizo partícipes este fin de semana cuando confirmó que el disco vería la luz en este 2020 pasase lo que pasase: "Definitivamente tengo que seguir siendo creativa. En California hay muchas normas y muchas maneras de hacer cosas. No vamos a esperar a que volvamos a la normalidad. En cuarentena o no, voy a lanzar el disco este año porque no voy a dejar que el coronavirus nos impida bailar aunque sea en nuestras casas".

Sólo tendremos que esperar un poco más para comenzar a descubrir cómo suena el nuevo proyecto musical de la solista californiana. Daisies es el primer single oficial de este nuevo álbum (aún no sabemos qué va a pasar con Never really over, Small talk, Harleys in Hawaii y Never worn white) y quedan apenas horas para descubrir si Taylor Swift juega algún papel en esta canción.

Han pasado tres años desde que Katy Perry pusiera a la venta su último trabajo musical Witness. Una etapa que cierra ahora con KP5 cuyo título definitivo de momento no conoce Alexa a la que acabamos de preguntar. Se cierra así una de las etapas más duras para la cantante que confesó que había sufrido una fuerte depresión por los resultados del elepé.

