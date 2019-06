Crítica disco: Aitana nos hace el mejor SPOILER que podría hacernos

Parece que ha pasado una eternidad desde aquel Bang Bang con el que, pese a los nervios del directo, Aitana Ocaña se ganó a sus primeros fans incondicionales. Operación Triunfo 2017 nos hizo descubrir a una chica de 18 años con una voz única que, gala a gala, demostró que era mucho más versátil de lo que podríamos imaginar. Tras un Tráiler que no dejó indiferente a nadie, Aitana por fin nos ha hecho su esperado SPOILER.

14 temas, 14 pruebas de que Aitana va más allá de todo lo que se pueda pensar de ella como cantante. A simple vista puede parecer algo común, pero nada más lejos de la realidad: SPOILER es un viaje pop con curvas pronunciadas que te llevan a sorpresas que no creerías visitar de la voz de una triunfita.

Y es que, abriendo con Nada Sale Mal, no hay ningún atisbo de mal augurio para este disco. Ni si quiera que TELÉFONO, que continúa la lista, consiga cansar a los oyentes: Los temas de Tráiler están perfectamente situados, dándole el frescor que muchos temían que no tuviesen habiendo esvcuchado hace ya meses el EP.

SPOILER Intérprete Aitana Fecha 07-06-2019 DURACIÓN: 43:31 DISCOGRÁFICA: Universal Music

Me quedo, el tema a dúo (el único del álbum) con Lola Índigo y bajo el sello de Alizzz y El Guincho, no se alza como el temazo del tracklist, aunque tiene asegurado una buena recepción como inminente segundo single. Lola no baila sola y, con Aitana siguiéndole el ritmo, no podemos esperar a verlas en el videclip.

Pero no todo parece bueno a simple vista: Algo que chirría en SPOILER es, sin duda, el inglés. Si bien para muchos el idioma de Shakespeare podría suponer un riesgo (aunque muchos de la hornada de OT 2017 hayan coqueteado con el en algún rincón de su disco), Aitana se adapta perfectamente al idioma y aunque sin alcanzar nada memorable, deja temas pop que cualquier diva del otro lado del charco podría incluir en su repertorio y no extrañaría a nadie.

Otra controversia que viene con el disco es la composición e implicación de Aitana en él. ¿Hasta dónde su llega la mano creativa dentro de SPOILER? Obviando que la catalana firma la mayoría de canciones del disco, sólo hay que afinar un poco el oído y fijarse en las letras para ver la parte personal de cada una. Quien siga a la cantante, sabrá que Con la miel en los labios es más desgarradora cuando te paras a pensar en su porqué, Las Vegas es una tierna crónica de su vida amorosa y que Cristal es un libro abierto sobre cómo se siente ahora mismo dentro de la industria.



Este disco ha venido como un huracán pop a gusto de todos, que llega como producto seguro para los fans y como un buen descubrimiento para quien todavía no se haya redimido al mainstream popero español. Si sigue en esta línea, habrá que acostumbrarse: A partir de hoy, la gente agradecerá un SPOILER.