Dua Lipa, The Weeknd, Nil Moliner… ¿Quién vencerá en la pugna por el número uno este sábado?

Este sábado, desde las 10 de la mañana (una hora menos en Canarias), un millón y medio de personas estaréis pendientes de una cosa: saber cuál es el nuevo número uno de la lista de LOS40. Los oyentes habéis estado votando a tope toda la semana, y solo falta saber en qué se traducen vuestras votaciones. ¿Seguirá en el primer puesto The Weeknd con Blinding lights? El canadiense recuperó la posición de honor el pasado sábado, y podría sumar su tercera semana en la cumbre. Sería el único artista en solitario que lo consigue este año, pues las otras dos canciones que han sido tres veces número uno en 2020 son Tabú, de Pablo Alborán y Ava Max, y Tusa, de Karol G y Nicki Minaj.

Sus más inmediatos perseguidores no van a ponérselo fácil. Tres temas en español le pisan los talones: Soldadito de hierro, de Nil Moliner y Dani Fernández (#2), Una foto en blanco y negro, de David Otero y Taburete (#3) y Se iluminaba, de Fred de Palma y Ana Mena (#4); de las tres, esta última es la única que aún no ha sido número uno. Pero, ojo, porque en el #5 está Dua Lipa, quien tras una meteórica ascensión con Physical puede hacer con este single lo mismo que consiguió con el anterior (Don’t start now): plantarse en lo más alto.

Los candidatos de esta semana hablan español. Tenemos, por un lado, a David Bisbal y Aitana con Si tú la quieres; por otro, el colombiano J Balvin con Rojo (el parcero parece dispuesto a llenar la lista de colores, porque Morado aún está en ella). Podrían incorporarse como novedad si durante la semana han recibido los apoyos necesarios con el HT #MiVoto40.

Al margen de la rabiosa actualidad de la lista, otro gran aliciente para este sábado son los 3.000 euros que vamos a sortear y que podrían ser para un solo oyente, como ocurrió la semana pasada. Muchas familias están atravesando momentos complicados en estos días, y una inyección de 3.000 euros no es moco de pavo para llevar mejor la situación. En cuanto a los regalos por votar en antena, tenemos preparado, como casi siempre, un pack de peli + libro: la película es El regreso de Mary Poppins, y el libro, Otoño lejos del nido, de Ángel Gil Cheza. Recordaremos éxitos del pasado en la sección La Máquina del Tiempo, que cada día gusta más: sabremos qué canciones fueron número uno de la lista este fin de semana hace cinco, 10, 15, 20 y 25 años… Todo eso, además de noticias, sorpresas y mucho más, hará que se te pase volando la mañana de sábado. ¡Te esperamos en tu emisora de LOS40, en redes sociales y en streaming de vídeo!

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!