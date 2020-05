Lo que Aitana no desearía ni a su peor enemigo

Durante nuestro encuentro de LOS40 En Casa con Aitana, hemos podido descubrir muchas novedades en torno a los proyectos de Aitana. Su nueva canción con Reik, Enemigos, va a ser un éxito como lo fue Si tú la quieres, su colaboración con David Bisbal. Además, la solista catalana tiene su nuevo disco ya en el horno y dentro de muy poco podremos disfrutarlo.

Pero no todo en la vida es música. Y durante nuestro encuentro vía IG Live hemos querido conocer un poco más la faceta más compasiva de la artista mediante el juego 'Lo que no le desearías ni a tu peor enemigo'.

Gracias a eso sabemos que no tendría problema en pasar varios días sin teléfono móvil ("A mí me gustaría eso. Lo peor para mí sería estar 3 días sin comer. Yo no estoy tan viciada al móvil y creo que nos viene bien desintoxicarnos un poco"), que no le desearía a nadie no poder dormir como le pasa a ella últimamente ("sufro mucho de insomnio desde hace un año y eso sí que es algo que no se lo deseo a nadie") o que entre la comodidad de dormir en una cama o no poder salir de casa, elige poder salir de casa. ¡Cómo te entendemos en estos dos últimos meses!

¡Dale al play y descubre lo que Aitana no le desaría ni a su peor enemigo!

