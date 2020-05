El detalle en una foto de Bad Bunny que ha revolucionado a su público de España

Dicen que si pronuncias el nombre de Bad Bunny tres veces frente al espejo, comienza a sonar algún hit musical. Y es que el puertorriqueño no sabe hacer otra cosa que lanzar canciones que acaban convirtiéndose en la banda sonora de millones de personas alrededor del mundo.

Ésta es una práctica que no solo hemos podido comprobar con le lanzamiento de su álbum YHLQMDLG, sino también con el repertorio de canciones que acaba de lanzar y que no pensaría que lo haría. Esas que se descartan, que finalmente compartes con tus seguidores y que acaban convirtiéndose también en himnos urbanos. Suena idílico, ¿verdad? Pues para Bad Bunny es una realidad. ¡Pero vayamos al grano!

El puertorriqueño ha protagonizado la portada de la revista Rolling Stone, y lo ha hecho con una sesión de fotos muy casera. De hecho, ha sido su chica Gabriela la que se ha encargado de tomarle dichas fotografías para mostrarnos al Bad Bunny más personal. Lo que desconocían es que una de estas imágenes acabaría desvelando su pasión por España, en concreto, por su vino.

Vemos a un Bad Bunny luciendo la camiseta de Kobe Bryant en los Lakers mientras se prepara un cubata o un mojito en la cocina de su casa. Sostiene concentrado la botella de alcohol mientras deja que una importante cantidad caiga sobre su copa. Pero no está solo, sino acompañado de otras botellas que han llamado la atención de sus seguidores. Entre ellas se encuentra la botella de vino de Protos, un Ribera del Duero procedente de Valladolid.

Sí, has leído bien. Bad Bunny es un apasionado de la gastronomía española y, para colmo, lo ha demostrado en su reportaje para la popular revista internacional Rolling Stone. Claro que esto no ha pasado desapercibido para sus seguidores españoles, quienes no tardaron en declararle amor eterno.

No es ninguna novedad que Bad Bunny se haya ganado el cariño de millones de personas alrededor del mundo. No solo lo ha conseguido a través de su música, sino también con sus actos. Son incontables las ocasiones en las que el de San Juan ha mostrado públicamente su lucha luchado por los derechos de sus compatriotas, así como también por los de la comunidad LGTBIQ+. Y es que usar su voz para dar voz a los menos escuchados es algo que no todos los artistas hacen, razón por la cual se ha ganado un hueco muy especial en nuestros corazones.

Parece que a Bad Bunny nada se le da mal, ni siquiera su gusto por los vinos.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!