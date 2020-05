La envidiable cuarentena de Mick Jagger en su palacio francés

A algunos la pandemia los ha pillado en un piso de una gran ciudad, a otros en una casa más amplia de un pueblo, a otros en una mansión cerca del mar… Sin embargo, lo difícil es pasar el confinamiento que estamos viviendo en un castillo, y más, que sea tu propiedad.

Es la situación que está viviendo Mick Jagger, el eterno vocalista de los Rolling Stones. Cuando se cumple un año de la intervención a la que fue sometido por un problema cardíaco, el músico, camino de cumplir 77 años, se encuentra confinado en la Fourchette, un castillo del siglo XVIII que compró en 1982 para usarlo en los momentos en los que necesita desconexión y tranquilidad. La residencia perteneció en sus orígenes al duque de Choiseuil, ministro de finanzas de Luis XVI.

Fue el diario local La Nouvelle République el que informó de la presencia de Jagger en tierras francesas, ya a mediados de abril. Es habitual que el músico se retire de vez en cuando a esta residencia, especialmente en verano, con lo que suele celebrar su cumpleaños en ella en el mes de julio.

La Fourchette, el castillo del siglo XVII ubicado en Francia comprado por Mick Jagger en 1983. / Dave Hogan/Hulton Archive/Getty Images

Se encuentra cerca de la ciudad francesa de Ambroise, al suroeste de París. A pesar del grave azote de la pandemia en el país vecino, con más de 28.000 fallecidos, el líder de los Stones vive confinado en una finca de 20 hectáreas donde cultiva una huerta, cuida de un rebaño de ovejas y disfruta de la naturaleza. Además, cuenta con piscina, estanque y cancha de tenis. Todo ello con su pareja, la bailarina de ballet clásico Melanie Hamrick y el hijo de ambos, que ya tiene tres años.

Además de todas estas actividades, Jagger no ha aparcado su día a día vinculado con la música. Fue desde allí desde donde participó en el concierto virtual One World Together at Home que organizó Lady Gaga a favor de la OMS el mes pasado. También desde allí lanzó junto a sus compañeros de banda el tema Inédito Living in a Ghost Town que, como explicó él mismo en sus redes sociales, había sido grabado en estudio antes del confinamiento.

Usando las redes sociales, Mick ha publicado un vídeo con imágenes realizando actividades del hogar. En poco más de un minuto muestra su día a día con un fin solidario, ayudando a la fundación Save the Children.

