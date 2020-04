Las diez actuaciones 'classic' que brillaron en el 'One World: Together At Home'

Denominado por muchos como el Live Aid de la época del coronavirus, se celebró el pasado fin de semana el One World: Together At Home, un macroevento televisado en EEUU y a través de Internet en todo el mundo con el que se recaudaron cerca de 128 millones de dólares para hacer frente a la crisis sanitaria y económica.

Organizado la OMS y la asociación Global Citizen, se sucedieron durante ocho horas decenas de mensajes y actuaciones de diferentes personalidades de la música y de otras disciplinas para mandar un mensaje de unidad y solidaridad.

Conducido por Stephen Colbert, Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon, presentadores de los tres late-night americanos por excelencia, contaron con artistas como Billie Eilish, Charlie Puth, Taylor Swift o Annie Lennox. Sin embargo, entre ellos, tampoco faltaron un buen número de artistas classic que nos brindaron emocionantes actuaciones.

The Rolling Stones – You Can’t Always Get What You Want

Con Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts en sus respectivos hogares, cada uno de los Rolling Stones grabó en vídeo la actuación, con Jagger interpretando un solo en guitarra acústica antes de que los otros miembros se unieran. El incombustible grupo se apuntó a última hora a formar parte de este evento global, pero brillaron como ellos saben hacer. Richards fue la voz de fondo en el coro de la canción, Wood fue el encargado del solo de guitarra y Watts puso el sonido de la batería en toda la actuación.

The Rolling Stones - 'You Can't Always Get What You Want' | | One World: Together At Home

Paul McCartney – Lady Madonna

Paul McCartney protagonizó una de las actuaciones más conmovedoras con una versión en solitario de Lady Madonna de los Beatles. "Me siento muy honrado de ser parte de este programa esta noche que celebra a los verdaderos héroes: nuestros trabajadores de la salud en todo el mundo", dijo McCartney antes de cantarla desde su hogar. “Digamos a nuestros líderes que los necesitamos para fortalecer los sistemas de atención médica en todo el mundo para que una crisis como esta nunca vuelva a ocurrir”, continuó.

Paul McCartney - 'Lady Madonna' | One World: Together at Home

John Legend y Sam Smith - Stand By Me

Ambos artistas quisieron continuar con la tónica de los clásicos que se estaban interpretando a lo largo de la larga jornada de música, y lo hicieron, cada uno desde su casa, con Stand By me. John Legend y Sam Smith se reunieron a la distancia para hacer una aplaudida versión del tema que Ben E. King popularizó en 1961.

John Legend y Sam Smith - 'Stand By Me' | One World: Together At Home

Stevie Wonder - Lean on me / Love's in need of love today

Uno de los minutos de oro lo protagonizó Stevie Wonder, que ofreció un medley de dos canciones. La primera de ellas fue Lean on me, un tema con el que homenajeó al recientemente fallecido Bill Withers. También incluyó Wonder un fragmento de su tema Love's in need of love today. "Durante dificultades como esta, tenemos que apoyarnos mutuamente para obtener ayuda", comenzó el artista con visible emoción.

Stevie Wonder - 'Lean On Me' y Love's In Need of Love Today' | One World: Together At Home

Billie Joe Armstrong - Wake Me Up When September Ends

El líder de Green Day, que participó sin el resto de sus compañeros, optó por uno de sus grandes clásicos para participar en el evento. Wake Me Up When September Ends, como él mismo declaró, es una canción que Armstrong compuso para homenajear a su padre, que murió de cáncer cuando éste solo sumaba 10 años. Casi como un deseo común, el cantante pide que pase el mes de septiembre, algo que muchos buscamos para volver a la normalidad.

Billie Joe Armstrong - 'Wake Me Up When September Ends' | One World: Together at Home

Jennifer López – People

Jennifer López interpretó una preciosa versión de People, la canción que cantaba Barbra Streisand en el musical Funny Girl, rodeada de velas en casa de California. "Si me he dado cuenta de algo durante este tiempo es de lo que nos necesitamos los unos a los otros", dijo J.Lo antes de empezar una de las actuaciones más esperadas de la noche.

J Lo - 'People' | One World: Together at Home

Elton John – I’m still standing

Era una de las actuaciones más esperadas de la noche. Elton John protagonizó una de las mejores actuaciones desde su hogar en Reino Unido. No podía haber elegido un tema más oportuno: I’m still standing es uno de los himnos más oportunos contra la adversidad y lleno de optimismo.

Elton John - 'I'm Still Standing' | One World: Together At Home

Lady Gaga – Smile

La anfitriona del programa especial de la OMS, Lady Gaga interpretó Smile, un tema original de Nat King Cole, que continuaba con la tónica de transmitir ánimo a todos los televidentes. "Pienso mucho en todos los profesionales que se juegan la vida por nosotros, rezo por ellos todos los días", dice la artista que más se ha implicado con este enorme proyecto.

Lady Gaga - 'Smile' | One World: Together At Home

Michael Bublé – God only knows

El artista es uno de los que más se movilizan siempre cuando una causa solidaria necesita contar con la música. El cantante dde jazz versionó God only knows, canción mítica de los Beach Boys compuesta por Brian Wilson para acordarnos de nuestros seres queridos.

Michael Bublé - 'God Only Knows' | Global Citizen One World: Together at Home

The Killers – Mr. Brightside

El vocalista Brandon Flowers y el batería Ronnie Vannuci Jr. tocaron dos canciones. Una de ellas fue Caution, el nuevo single de su próximo disco, y también interpretaron uno de sus grandes clásicos: Mr. Brightside. Estoy saliendo de mi jaula y me está yendo muy bien", empieza este tema con una frase que bien podríamos usar cuando termine el confinamiento.

The Killers - 'Mr. Brightside' | One World: Together At Home

BONUS: Celine Dion, Lady Gaga, Andrea Bocelli y John Legend – The Prayer

El especial One World: Together at Home terminó con una de las actuaciones más emotivas, que fue un cuarteto inesperado protagonizado por Celine Dion, Lady Gaga, Andrea Bocelli y John Legend. El gran pianista Lang Lang acompañó a los cuatro cantantes en The Prayer, un tema que en su día interpretaron a dúo Celine Dion y Andrea Bocelli.