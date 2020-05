Jonas Brothers enseñan como grabaron el videoclip de ‘X’ con Karol G

Los videoclips de 2020 tienen algo en común -menos los de J Balvin, que grabó todos los de su disco como si hubiera predecido lo que iba a ocurrir-. Y es que, a falta de poder salir libremente a grabarlos, en su mayoría están hechos desde casa. Un fondo blanco, una cámara y algunas luces bien colocadas pueden hacer maravillas. O sino que se lo digan a los Jonas Brothers y Karol G, porque así han grabado el video de X y no ha quedado nada mal.

Joe, Nick y Kevin han subido a sus redes sociales el making of de cómo llevaron a cabo el rodaje desde sus casas. "Hola a todo el mundo, estamos en el backstage para grabar el video de X... el backstage es mi casa", contaba Joe delante de un fondo blanco. Algo parecido a lo que han hecho el resto de los hermanos, y posiblemente también la colombiana.

¿Todavía no has visto el resultado? En él, cada uno de los integrantes baila frente a un fondo blanco, mientras el video juega con la perspectiva, cuadros y cuatro móviles en los que se van proyectando sus imágenes. Sencillo, pero no hace falta más. "Definitivamente una nueva experiencia de grabar un video desde casa y con lo directores en Zoom 🤯😂 Esperamos que os guste!", escribía la banda en Instagram.

La canción, escrita por Karol G y Nick Jonas, es un temazo que ha pillado por sorpresa a todos. Con ritmos latinos pero siguiendo la estela de los hermanos, tiene una melodía que cuesta quitarse de la cabeza. Won't leave me lonely tonight. Además, se estrenó junto a otro tema llamado Five More Minutes y que conforman un pequeño EP que han denominado XV.

