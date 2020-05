Ares Teixidó comparte su dolor tras perder a su primo: “Duele pensarte”

Ares Teixidó, periodista y concursante de Gran Hermano VIP 3, ha compartido en su cuenta de Instagram la dura pérdida que ha sufrido esta semana: la de su primo. El rostro televisivo ha subido una imagen en blanco y negro de su madre y su tía abrazándose en en el velatorio, al que han podido acudir muy pocas personas debido al Estado de alarma.

Ares ha recogido las palabras de su hermana Ingrid para expresar todo el dolor que siente por esta pérdida. “Duele pensarte desde que ya no estás aquí y nos ahogamos en los recuerdos que no permanecen en papel porque no son nada nítidos”, comienza diciendo el post.

“Duele pensarte desde que ya no estás y nos golpea un dolor inabarcable, en todas sus formas, a toda la familia. Y duele no poder verte por última vez, ni poder arrancar el coche para abrazarnos todos juntos y despedirnos de ti como mereces”, continúa diciendo, haciendo referencia al hecho de que no hayan podido ni acudir al entierro.

El texto continúa, con ejemplos desgarradores sobre lo difícil que es continuar viviendo tras una dura despedida: “nos asfixia no haber acumulado más recuerdos, más abrazos, más besos y entonces me pregunto cómo hemos llegado hasta aquí.”

La carta termina con una despedida: “Hoy nos despedimos como siempre, cada uno en su lugar, pero queriéndote eternamente. Te quiero, primo Iván”.

Ares, también ha querido dedicar unas palabras emocionantes a su tía: Este abrazo de mi madre con su hermana ayer, mi tía de mi alma, es EL ABRAZO de parte de todos. Perder a un hijo es morir y tener la obligación de vivir”.