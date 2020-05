Los ganadores de Eurovision 2020 (al menos en las redes sociales)

Desde que el programa homenaje Eurovision Shine a light echó el cierre comenzó la cuenta atrás para una nueva edición del Festival Eurovisión. Por primera vez en sus más de 60 años de historia el certamen tuvo que ser cancelado por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus Covid-19 y nos quedamos sin saber quién hubiera sido el ganador.

En LOS40 tenemos muy claro que Blas Cantó con Universo hubiera hecho una muy buena participación como lo hará en 2021 sobre el mismo escenario de Rotterdam en el que se tenía que haber celebrado la edición de 2020. Pero otros de los países participantes también están dando mucho de qué hablar a pesar de no haber sonado en Eurovisión. Hablamos, como no podía ser de otra forma, de Islanda y Rusia.

Del papel de Dadi and Gagnamagnid ya os habíamos hablado a comienzos de marzo como uno de los claros favoritos en las apuestas de medio planeta. El tema elegido se titulaba Think About Things y lo interpreta el grupo Dadi and Gagnamagnid con un increíble ritmo retro y electrónico que hace mover pies y caderas en cuanto te despistas.

A su futurible éxito contribuye su escenografía con unos monos coloristas de lo más curiosos y un baile de lo más peculiar que sigue siendo viral a día de hoy. Y si no que se lo pregunten a Abigail Clarke, una actriz y cómica británica cuya imitación / parodia / homenaje de la coreografía de la citada canción islandesa supera los 2 millones de visualizaciones en Twitter y otros tantos en TikTok.

En la competición por la victoria en las redes sociales tampoco se queda atrás Rusia quien con Little Big y su canción Uno acaban de rebasar la barrera de los 100 millones de visualizaciones en Youtube. Curiosamente el estilo de esta canción, su escenografía y su coreografía tiene bastantes similitudes con las de los representantes islandeses.

¿Hubiera sido un Eurovisión 2020 con sorpresas algo más sorprendentes (y freaks) o quizá otros favoritos como Lituania, Bulgaria o Italia se hubieran llevado el gato al agua? Las redes sociales parecen tener clara la respuesta.