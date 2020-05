Lady Gaga, Ariana Grande, Lali y Carly Rae Jepsen irrumpen con Girl Power en las novedades musicales

Es un hecho que las mujeres han irrumpido en las listas de éxitos, y para prueba, las novedades musicales que nos traen algunas referentes en este viernes 22 de mayo. Si la semana pasada nos hicieron vibrar los temas de Karol G, Jonas Brothers y C. Tangana, entre otros, ponte el cinturón porque esto solo mejorará.

En esta ocasión, Lady Gaga se ha liado la manta a la cabeza para regalarnos un himno disco de su próximo disco Chromatica. Para ello, se ha aliado con Ariana Grande, formando así un dúo indestructible y consolidado como uno de los más impactantes del año. El empoderamiento de Lali y la fuerza Mala Rodríguez son otros de los hits que ponen banda sonora a nuestra semana. Aunque no han sido las únicas.

Viernes 22 de mayo

Lady Gaga, Ariana Grande - Rain On Me. Se acabó la espera. Lady Gaga ha compartido la que es la segunda canción de su próximo disco Chromatica, que verá la luz el 29 de mayo. La sucesora de Stupid Love llega con un inconfundible sabor de la música disco y con unos toques retro que nos lleva a su primer álbum. En este himno, ambas artistas sacan a relucir su potencia vocal, y lo hacen en cada una de sus partes. Consiguen un equilibrio vocal que combina con la melodía a la perfección.

Lali - Lo Que Tengo Yo. ¿Pensabas que ibas a quedarte sin ritmos urbanos con los que perrear este fin de semana? Tranquilo/a porque Lali llega para solucionar todos tus problemas. La argentina nos sorprende con unos ritmos latinos muy pegadizos en cuya letra se considera una auténtica rompecorazones. "Lo que tengo yo te acalora. [...] Que esto es diversión, baby, no te enamores de una rompecorazones", dicen algunos de sus versos.

Mala Rodríguez - Peleadora. La cantante ha presentado un nuevo avance de su próximo disco MALA, y lo ha hecho con una canción de los ritmos del rap que le caracterizan con unos situles toques del R&B. En su letra, Mala habla de haberse convertido en una peleadora de la vida. Una vida de contrapuestos que la ha convertido en indestructible.

Carly Rae Jepsen - This Love Isn't Crazy. La artista ha lanzado por sorpresa Dedicated Side B, un álbum de ritmos pop y alegres que consiguen irrumpir en nuestra actualidad como un dardo de energía y motivación. Una de las canciones que lo protagonizan es This Love Isn't Crazy, un tema con toques disco que consiguen levantar de la silla a cualquiera que los escuche.

Rozalén - Este Tren. La cantautora nos ha sorprendido con el lanzamiento de la primera canción de su próximo disco. Esta vez nos habla de la importancia de disfrutar de la vida, a quien asemeja con un tren "que solo verás una vez". "Sube a este tren, que es probable que no vuelva a pasar", señala en algunos de sus versos. Eso sí, lo hace con los ritmos del pop y del folk que tanto le caracterizan.

Sech, Daddy Yankee - Confía. Sech sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo álbum 1 de 1 el pasado 21 de mayo, y claro, su repertorio no ha dejado indiferente a nadie. Entre la lista de canciones, encontramos su colaboración con Daddy Yankee al ritmo del reguetón que necesitábamos para este fin de semana. En su letra, ambos artistas reconfortan a esa chica a la que han roto el corazón.

Morat, Sebastián Yatra - Bajo La Mesa. ¡Se acabó la espera! Después de años de amistad, los colombianos han unido sus voces en una balada romántica que habla de ese flechazo que surge después de rozar sus pies bajo la mesa. Si quieres conocer cómo surgió este proyecto, atiende a lo que sus propios protagonistas te cuentan aquí.

The Weeknd, Doja Cat - In Your Eyes (Remix). Abel es todo un experto en cosechar éxitos, y uno de ellos estamos seguros que será este. En esta remezcla, Doja Cat canta desde el punto de vista de la pareja del canadiense. Tal y como explica nuestra compañera Ana Escobar, la artista relata que la ama pero reconoce sus tendencias autodestructivas y, aún así, disfruta de su compañía.

Leiva - La Estación Eterna. ¿Acaso hay mejor forma de celebrar tu 40º cumpleaños que con un nuevo tema? El cantautor se lió la manta a la cabeza y escribió La Estación Eterna "con los bártulos que tenía por casa". Una canción que llega acompañada de un videoclip en el que nuestro protagonista nos muestra las rutinas de su cuarentena.

David Otero, Cepeda - Tal Como Eres. El talento del pop español también ha inundado este viernes de novedades. Y es que David Otero ha vuelto a sorprender a sus seguidores con la nueva versión de uno de sus clásicos. Esta vez le ha tocado a Tal Como Eres del disco Zapatillas de El Canto del Loco, y para llevar a cabo estos nuevos sonidos ha contado con la colaboración de su compañero Cepeda.

Carlos Vives, Alejandro Sanz - For Sale. Si alguna vez has sentido cómo te rompían el corazón y no encontrabas la luz al final del túnel, no tardarás en sentirte identificado/a con esta canción. Siempre hay un amigo/a que toma las riendas del asunto y consigue recuperar tu sonrisa, aunque para ello, a veces, es necesario deshacerse de todo aquello que te ata a esa persona. En esta ocasión, Alejandro Sanz ayuda a Vives a vender todos los recuerdos de la chica que rompió su corazón.

Agust D - D-2. Suga, miembro de la exitosa banda de K-Pop, ha vuelto con un adelanto del que parece ser su próximo mixtape. Para ello, se ha convertido en un poderoso emperador para demostrar que él es "el jefe". Los ritmos orientales y los sonidos del rap incluidos en su estilo son los verdaderos protagonista de este nuevo proyecto.

Roi Méndez, Sinsinati - Aviones de Papel. Escuchar esta canción se convierte en una experiencia positiva. En su letra, hablan de ese deseo de perder el norte junto a la persona que ha conquistado tu corazón. Porque a veces, aventurarte para escapar a un destino desconocido y vivir nuevos recuerdos juntos puede convertirse en el plan perfecto, sobre todo en los tiempos que todos vivimos. Aviones de Papel es un chute de energía y optimismo.

Ellie Goulding - Power. Ya es oficial que los 80 han vuelto a nuestras vidas. Una de las mayores eminencias del electropop ha vuelto, y lo ha hecho con un himno de ritmos dance y muy retro que ya se ha convertido en la banda sonora favorita de sus millones de seguidores. En esta ocasión, Ellie habla de esa historia de amor que se va apagando por el egocentrismo de la otra persona.

Otros de los artistas que nos hacen vibrar con sus nuevos temas son DELLAFUENTE con su Yalo Yale, Sia y su Together, Green Day con Dreaming y The 1975 al ritmo de Tonight (I Wish I Was Your Boy). ¡Dale al play!