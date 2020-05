The Weeknd estrena ‘In Your Eyes (Remix)’ junto a Doja Cat

The Weeknd sigue dando que hablar y cosechando éxitos con After Hours, su último álbum de estudio. El cantante ha conseguido ser número 1 de LOS40 durante 3 semanas no consecutivas con el éxito Blinding Lights, pero no es la única canción que está pegando fuerte.

Abel Tesfaye acaba de estrenar el remix de In Your Eyes junto a Doja Cat, una de las cantantes más demandadas últimamente para participar en colaboraciones con otros artistas. Sin ir más lejos, Ariana Grande era quien declaraba hace bien poco que tiene una colaboración con la intérprete de Say So que aún no ha visto la luz. Sin lugar a dudas el valor de la artista americana está en alza.

En esta remezcla, Doja Cat canta desde el punto de vista de la pareja del canadiense. En sus versos, la joven relata que le ama pero reconoce sus tendencias autodestructivas y, aún así, disfruta de su compañía.

De los siete que The Weeknd ha estrenado en la era After Hours, este es el tercer remix que cuenta con un featuring. En Blinding Lights (Chromatics Remix) participa Ruth Radelet y en Heartless (Vaporwave Remix), Lil Uzi Vert.