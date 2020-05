Así suena en Anda Ya ‘Eso que tú me das’, lo nuevo de Pau Donés con Jarabe de Palo

Pau Donés está de vuelta. En un momento en el que la creatividad es más importante que nunca, el artista catalán regresa al frente de Jarabe de Palo para presentarnos Eso que tú me das, una canción reconfortante que funciona como un gracias inmenso y que es el primer single de adelanto de su nuevo disco: Tragas o escupes.

El autor de éxitos como Depende o La Flaca regresa en plena forma con nuevo material discográfico. Este lunes en Anda Ya, Dani Moreno 'El Gallo' ha estrenado en radio esta canción vitalista, este abrazo sonoro, que es solo un aperitivo de lo que está por venir.

Donés ha compartido a través de una nota de prensa la bontia reflexión que le llevó a crear esta nueva canción:

"Estamos acostumbrados a ser escuchados, que no a escuchar. Nos gusta mucho pedir y recibir, mucho más que dar, y rara es la vez que damos sin esperar nada a cambio.

Lo que me ha pasado últimamente es justo lo contrario, he recibido mucho sin pedir ni esperar nada. Cosas buenas, muy buenas: cariño, afecto, respeto, amor, de gente a la que conocía y de gente a la que no. Muchos eran, como dice mi amigo Mikel Erentxun, amigos desconocidos que con sus palabras de aliento me hicieron superar momentos difíciles. Gente supongo que de todo tipo (amigos desconocidos) que quisieron ayudarme y que precisamente por no conocernos, no esperaban nada de mi.

Estoy hablando de los amigos, personas que te conozcan o no y por encima de todo, te quieren. Ya lo dicen, quien tiene un amigo tiene un tesoro. ¡Y tanto que lo tiene!. A todos mis tesoros, os conozca o no, muchas gracias!

Eso que tú me das es la manera que tengo de agradeceros la generosidad que habéis demostrado conmigo, y que siempre ha sido mucha más de la que realmente me he merecido.

A mediados de junio lo estaremos presentando a tope, como aperitivo de lo que será el nuevo disco de Jarabe de Palo, que lleva por nombre Tragas o Escupes y que verá la luz a mediados de septiembre".

Interesante también la sonoridad y fuerza que nos inspira el título del nuevo álbum de Jarabe de Palo: Tragas o Escupes podría responder a la dicotomía dentro o fuera, contraerse o expandirse, aguantar o rebelarse.

Este regreso es, sin duda, una excelente noticia, más aún si tenemos en cuenta de que a principios de 2019, Pau Donés anunciaba que se retiraba por un tiempo indefinido de la música.

En esos momentos, LOS40 entrevistó al artista y fruto de esa charla fue el reportaje documental: Más que una despedida.

Jarabe de Palo y un Concierto Básico para recordar

Pau Donés y su banda Jarabe de Palo nos dejaron este concierto único y exclusivo para LOS40. Un concierto básico en el que sus mayores éxitos, en formato íntimo y desnudo, sonaron como nunca.

Temas como La flaca, Grita, Completo Incompleto o Humo se nos metieron en la piel y fue imposible sacárnoslos de la cabeza.