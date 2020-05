Netflix cerrará tu cuenta si no la has usado en el último año

No se cuentan en pocos a los apasionados de Netflix, exactamente y según los datos del último trimestre de 2019, más de 180 millones de personas en todo el mundo disponen de este popular servicio de streaming. Sin embargo, no todos los que tienen cuenta la usan, aunque paguen por ella.

Ante esta situación, la compañía ha decidido tomar cartas en el asunto, dejando muy claro que no están dispuestos a convertirse en un lugar como los gimnasios, a los que muchos de sus socios no acuden después de haber pagado la matrícula. Por eso, si hace más de un año que no utilizas Netflix, tu cuenta se cerrará.

"En Netflix, lo último que queremos es que las personas paguen por algo que no están usando", dice la compañía en un comunicado. Un escrito en el que explican esta decisión y cómo se llevará a cabo, de tal forma que, si eres de esos usuarios que no ha sucumbido a las españolas Élite, Toy Boy, La Casa De Papel o a las extranjeras Tiger King o Por Trece Razones (a punto de estrenar su nueva temporada), ni siquiera empujado por las largas horas en casa durante el confinamiento, presta atención. Si no quieres que Netflix cierre tu cuenta, deberás confirmar que quieres seguir siendo miembro a través de alguna de las notificaciones que te llegarán a tu correo electrónico.

Si no llegas a tiempo o no te interesa mantener tu suscripción pero luego cambias de opinión, ¡no te preocupes! Netflix ha asegurado que durante los 10 meses siguientes a la cancelación si un usuario vuelve a darse de alta mantendrá intactos sus favoritos, perfiles, preferencias de visualización y detalles de la cuenta como si nada hubiera pasado.

Por lo tanto, si no quieres que llegue el día en el que te acuerdes de que tenías una cuenta de Netflix y justo cuando vayas a utilizarla no puedas, ¡ya sabes! Mientras tanto y por si quieres pensártelo, te dejamos algunas de nuestras sugerencias para que pases un ratito en tu sofá disfrutando de las nuevas producciones que están al llegar, como Orígenes Secretos, una comedia protagonizada por Antonio Resines; el próximo thriller de Penélope Cruz y Ana de Armas; Valeria, la serie inspirada en los libros de Elísabet Benavent; la cuarta temporada de Élite con sus nuevos personajes o el exitoso documental de Michael Jordan, además de películas de todos los géneros. ¡Hay para todos los gustos!