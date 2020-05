Rod Stewart quiere su propio biopic para superar al de Freddie Mercury

El éxito alcanzado por Bohemian Rhapsody y Rocketman, las películas sobre Freddie Mercury y Elton John, ha abierto una nueva tendencia en el Hollywood reciente para explorar cinematográficamente las vidas de las leyendas de la música.

Solo hay que pensar en Amy Winehouse o Boy George, figuras cuya vida veremos plasmada en sendas películas, cuya producción ya está avanzada. Al igual que pasara con los antes mencionados, seguramente sus carreras se verán revitalizadas y su música será más consumida después de su estreno. Quizá sea una de las razones por las que otro gran músico ha pedido un biopic sobre su propia vida.

Así lo ha manifestado Rod Stewart en una entrevista en BBC Radio, en la que se atreve a lanzar un órdago a la historia del líder de Queen. "Te diré una cosa, la de Freddie Mercury estuvo muy bien. Era puro rock and roll. Sería muy difícil superar algo así, pero yo estaría dispuesto a intentarlo", comentó.

El músico, que ha superado un cáncer de próstata y ya suma 75 años, tiene incluso al actor indicado para interpretarle en la película. Rhys Ifans, al que muchos recordamos como Spike en la comedia romántica Notting Hill.

Sin embargo, si el actor no pudiera, Stewart tiene un sustituto mucho más cercano a él. Su propio hijo, de 14 años, ha dejado claro que estaría encantado de meterse en la piel de su famoso padre durante su adolescencia. "Alistair se ha ofrecido para hacer de mí cuando tenía su misma edad, y aprovechar así lo mucho que nos parecemos", concluyó el veterano rockero.

La idea ya está lanzada, ahora falta que alguien se fije en la petición y valore si la vida del músico da para una película con éxito. “Si al final no acaba sucediendo, no pasa nada. Pero reconozco que me sentiría muy alagado”, dice con humildad para terminar.