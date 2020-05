Veneno en la piel, la despedida por todo lo alto de Radio Futura

Veneno en la piel es la canción que dio título al quinto álbum de estudio de Radio Futura. Fue el último con material inédito y el que puso fin a su trayectoria después de 10 años, desde su debut con Música moderna en 1980. Antes de terminar la gira de Veneno en la piel en Septiembre de 1990, el grupo ya había decidido separarse. Fue su despedida por todo lo alto.

Nº 1 de LOS40 y de ventas (AFYVE) hace 30 años

Entre el 26 de mayo y el 1 de Junio de 1990, Veneno en la piel consiguió ser nº 1 en la lista de LOS40. Era el tercero de Radio Futura en sus 10 años de carrera. Anteriormente, El tonto Simón y 37 grados también habían estado en el podio. No fue, sin embargo, su último número 1. Ese honor le pertenece a Corazón de tiza.

Tanto Veneno en la piel como Corazón de tiza sonaron continuamente en todas las radios españolas e hicieron que el quinto álbum de Radio Futura se convirtiera en el único de toda su discografía que llegaba al nº 1 de la lista oficial de ventas (durante cinco semanas consecutivas). "El disco que más ha vendido es Veneno en la piel", confirmaba Santiago Auserón en M80 Radio.

La crítica también les fue favorable (con excepciones, claro está): "Uno de los títulos fundamentales del trío madrileño, una de las bandas de referencia del panorama musical español de los años 80 y 90. La canción sigue sonando... y sigue gustando. Veneno en la piel fue el primer single del long play de idéntico nombre y alcanzó de inmediato en número uno en las listas de ventas españolas gracias a algunos rasgos comerciales que los hermanos Auserón permitieron que incorporara la discográfica, la multinacional Ariola-BMG, y que, aunque en un principio fueron objeto de crítica, siempre resultaron aceptados por la audiencia" señalaba El Diario Vasco.

"Buscando una sónica sencilla y tratando de recuperar el magnetismo de las grabaciones originales de los sesenta, con planteamientos artesanales del sonido eléctrico. Tal vez no haya riesgos de trapecio, pero sí un propósito de sencillez. Lo sencillo es lo más difícil" escribió Diego Manrique.

En el libro ‘La movida: Una crónica de los 80’, escrito por José Manuel Lechado, se hace una referencia a la letra de Veneno en la piel vinculada a la situación de desempleo que atravesaba la juventud en esa época: "El autentico miedo de fondo para la juventud era el paro, por supuesto, cuyo fantasma se agitaba constantemente desde los medios oficiales. ¿Existía la intención, ya entonces, de crear un estado general de miedo para desorientar al personal...? Por si acaso, y ante la perenne falta de pasta, Radio Futura buscaba alternativas de pago cuando la chica explosiva de Veneno en la piel sugiere que la lleven a cenar a un sitio caro: ...a ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no, lo tendremos que robar".

El origen de la canción

Santiago Auserón (voz, guitarra), Luis Auserón (bajo) y Enrique Sierra (guitarra) elaboraron Veneno en la piel paralelamente al doble LP Escueladecalor (1988) el único disco en directo de Radio Futura. Buscaron un sonido sencillo “tratando de recuperar el magnetismo de las grabaciones originales de los sesenta" dijo el solista y cerebro del grupo en la presentación del álbum en los estudios Cinearte de Madrid en palabras recogidas por El País. Y añadió: “Hemos estado re-estudiando todo el soul, el reggae y toda la aportación del Bob Dylan músico. Estos tres elementos son los pivotes fundamentales sobre los que descansa 'Veneno en la piel', independientemente, claro, de la influencia de la música latina”.

Veneno en la piel fue "un disco difícil de hacer. Estábamos en una situación muy delicada, porque Enrique tuvo que hacer frente a una operación pendiente que tenía, y decidió hacérselo ahí, el tío. Luego Enrique estuvo delicado de salud", manifestó Santiago Auserón en una entrevista de Joaquín Guzmán para La Gramola en M80 Radio.

La enfermedad de Enrique Sierra obligó al grupo a incorporar a un nuevo guitarrista, el inglés Ollie Halsall: "En el caso de Veneno en la piel tuvimos la suerte de haber conocido un año antes al gran guitarrista Ollie Halsall, uno de los guitarristas de rock más importantes de la historia del rock europeo. Un hombre de corazón inmenso, un tipo extraordinario, y mientras Enrique estaba en el hospital, giramos con Ollie, y nos hicimos muy amigos, nos lo pasamos muy bien, nos enseñó muchas cosas, cantábamos canciones en la furgoneta con él, nos hacía repasar el repertorio de los Beatles" explicaron en M80.

En la grabación del álbum, participaron los dos guitarristas. "Cuando volvió Enrique a la banda, se integró con él de una manera magnífica, muy cariñosa, y luego eran dos sonidos importantes, la locura de Enrique Sierra y el clasicismo tradicionalista rockero británico y el toque salvaje de Ollie, y las dos cosas combinaron muy bien. En algunos de los temas de Veneno en la piel se combinaron las dos guitarras de una manera muy divertida".

Sin embargo, el solo de guitarra de la canción Veneno en la piel es de Ollie: "El solo lo grabó Ollie, que es donde se nota ese brazo, la digitación zurda de Ollie, ese sonido pesado y duro”, dice Santiago. Su hermano Luis añade: “Ollie era zurdo, y tocaba como zurdo, pero las guitarras las utilizaba de derecha, el bordón lo tenía bajo, y sus posturas eran marcianas. Tocaba de otra manera".

La canción se grabó entre la primavera y el otoño de 1989 en los estudios Eurosonic de Madrid con Santiago Auserón (voz, guitarra eléctrica, guitarra acústica, armónica), Luis Auserón (bajo, coros), Enrique Sierra y Ollie Halsall (guitarra eléctrica) y Antonio Moreno (batería, percusión).

"Nos salió una cosa un poco ye-yé… un poco 'Spaguetti Western'", dijo Santiago Auserón de Veneno en la piel. Ollie Halsall, guitarrista que hizo el solo en la canción, la definió perfectamente: "yo me imagino oyendo 'Veneno en la piel' conduciendo un Seat 600 por la Costa del Sol". Pero el tema es también sinónimo de “conflicto judicial” para Radio Futura y objeto de “muchos sinsabores”

El lado oscuro de Veneno en la piel

Veneno en la piel nació en una época en la que Radio Futura atravesaba presiones "insoportables". Para cumplir con su contrato tenían que publicar un disco: "Yo estaba saturado. El trabajo de Radio Futura era muy absorbente y no me dejaba pensar. Entonces me propuse escribir un disco muy rápido para acabar el contrato y largarme" contaba Santiago Auserón en Rolling Stone. Y salieron canciones como Veneno en la piel. "Era como si fuese un tema de encargo, muy descarado, de esas de dos acordes. Lo que pasa es que a veces las cosas te traicionan y empiezan a funcionar. Con el tiempo, amigos músicos dicen que es muy molona".

El 22 de Mayo de 1991, Radio Futura demandó a la empresa Don Algodón por la utilización sin previa autorización de Veneno en la piel como reclamo publicitario de los productos de esa marca. En la nota que el grupo envió a los medios se destacaba que el mensaje de la canción “es una denuncia del consumismo y un aviso contra la intoxicación de las imágenes publicitarias, que tienden a servirse del lenguaje de los jóvenes y a invadir sus medios culturales, particularmente el musical".

Exactamente, el comunicado oficial de Radio Futura detallaba: “la fórmula Veneno en la piel no utilizada anteriormente por medio público alguno y registrada en propiedad por su autor, se dirige a amplios sectores de la sociedad, especialmente los jóvenes, cuestionando precisamente la constante presión publicitaria que estos sufren, orientada a incrementar el consumo de algunos productos de manera indiscriminada, creando necesidades a menudo superfluas y costosas, y fomentando la insatisfacción entre los que tienen menos recursos... la fórmula Veneno en la piel, su prestigio artístico y su área de influencia están siendo utilizados por la sociedad Don Algodón Confecciones, S.A con fines distintos y opuestos a la voluntad de su autor, que se ve así doblemente dañada material y moralmente".

Finalmente, Radio Futura perdió la demanda. En declaraciones que hizo a la agencia EFE en La Habana, Santiago Auserón aseguró que Veneno en la piel ya le había dado "muchos sinsabores". Y refiriéndose a la demanda con la firma de moda: "hizo una campaña robándonos el título y yo no sé con qué argumento los tribunales españoles le dieron la razón".

No fue la única polémica de la canción. Supuestamente, el salsero Willie Colón plagió Veneno en la piel en su canción Low Rider, banda sonora de un culebrón mexicano de los 90's. Aun así, Santiago Auserón no emprendió acciones legales. "No tengo más ganas de juicios. No me apetecen más juicios, es evidente que Willie Colón plagió en su día nuestra canción de una manera enormemente descarada. Hay que decirlo: Willie, córtate un poquito porque eso no se hace. Ahora bien, yo le tengo a usted respeto y no me voy a querellar contra usted porque no me apetece… No tendremos más juicios con Veneno en la piel", declaró el artista a EFE en La Habana.

Y llegó la separación de Radio Futura. Cuando Santiago Auserón detalla los motivos que llevaron a Radio Futura a separarse, menciona el proceso judicial por la utilización de Veneno en la piel por parte de Don Algodón como uno de los detonantes:

"Hicimos varios intentos. Al final de la campaña del 89, Enrique había tenido que dejar el directo porque estaba en el hospital rehaciéndose una parte de su anatomía... todo aquello significó bastante tensión. Estábamos en el aire, una tercera parte del grupo estaba entrando y saliendo del hospital y en situaciones muy delicada. No sabíamos si podíamos seguir con la banda o no… Sin embargo, las ventas de discos se iban duplicando con cada nuevo LP, el público se iba doblando, era una empresa muy grande, los negocios se hacían demasiado pesados. Empezó a haber cosas feas... de pronto una marca de ropa utilizó el título de Veneno en la piel con una campaña masiva de vallas de 7 metros sin pedirnos permiso, nos metió en un proceso muy complicado" explicó Santiago Auserón a M80.