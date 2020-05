Roi Méndez: “Necesitaba un disco para salir a tocar, pero ahora solo quiero sacar singles”

La simpatía y naturalidad de Roi Méndez nos conquistó hace casi tres años cuando los conocimos en la academia de Operación Triunfo 2017. El gallego, al que pronto apodaron sapoconcho en honor a su tierra, conquistó el corazón de millones de fans.

Ahora, el artista continúa su recorrido musical. De hecho, el pasado mes de marzo se cumplió un año del lanzamiento de su primer álbum, Mi Lógico Desorden, que contenía temas como Plumas o Por una vez más. Este mes de mayo, para sorpresa de sus fans, el artista ha lanzado Aviones de papel. Se trata de una colaboración de lo más pegadiza que ha sacado junto a uno de los grupos emergentes que más están dando que hablar últimamente: Sinsinati.

Para hablar sobre este nuevo single, sus próximos planes musicales y del misterioso “otro grupo” de WhatsApp que tiene con algunos de sus ex compañeros de OT, Roi se ha conectado a nuestro último LOS40 Live. Al otro lado de la pantalla ha estado nuestro querido Óscar Martínez.

¿Cómo conoció a Sinsinati?

Su colaboración con Sinsinati surgió una noche en casa de otro famoso cantante, tal y como nos ha desvelado:

“A Sinsinati los conocí en una fiesta. Estoy dudando de si fue en un concierto de la Pegatina o en LOS40 Music Awards. Nos hicimos súper colegas. Una noche estuve con Dani Fernández en su casa y también estaba Álvaro. Le puse Aviones de Papel y le gustó. Como no quería ponerle en un compromiso, en lugar de preguntarle directamente si quería cantarla conmigo, se lo dije a Universal”.

Una de las cosas que más le gustan a Roi de Sinsinati es la voz que tiene Álvaro. “Es espectacular”, ha asegurado el cantante. “Además, hablamos el mismo idioma” ha continuado diciendo sobre qué ha sido lo mejor de colaborar con ellos.

En cuanto al vídeo, donde vemos al grupo junto al cantante gallego sobre un fondo de croma, se rodó antes de que se declarara el Estado de Alarma. El fondo va cambiando todo el rato, jugando con los ojos de los espectadores y dando sensación de locura: “El vídeo en su primera versión era mucho más ida de olla, no tenía ningún tipo de sentido”.

Un año de Mi Lógico Desorden

El pasado mes de marzo, Mi Lógico Desorden, el primer álbum de Roi, cumplió un año. Óscar ha querido saber, ahora que ha pasado tiempo, qué canción es la que más le gusta de aquel disco y cuál es la que menos:

“La que más me gusta es Te dejaré y la que menos es Insuficiente. Lo tengo claro. Es que creo que también tiene que ver el tiempo que tardo en sacarlas.”

Además, entre sus planes no se encuentra sacar un álbum pronto. Roi prefiere continuar lanzando singles: “Es verdad que necesitaba un disco para salir a tocar, pero ahora quiero sacar singles. Le das espacio a cada tema. A la gente le cuesta mucho escuchar un disco entero si no le interesa el artista. A mí también me cuesta.”

¿Qué es lo último que ha buscado Roi en Yahoo respuestas?

Gracias a las redes sociales, sabemos que Roi es un gran consumidor de las respuestas de Yahoo. El portal web tiene contestaciones para todo y, por supuesto, hemos querido saber qué es lo último que ha buscado el gallego en el sitio web.

“Yo busco de todo ahí. Lo uso muchísimo. Cuando estaba en Ávila busqué cómo arreglar un enchufe. Es mi Forocoches”, ha contestado el artista.

¿Qué pasa con el misterioso grupo de WhatsApp del que echaron a Amaia?

En una entrevista con Carolina Iglesias en el programa Una caña con de Mahou, Amaia Romero reveló entre risas que la echaron de un grupo en el que estaba Roi y que se llamaba “Amiguetes”: “Hola Roi, soy Amaia y estoy aquí con Carolina. Estamos aquí en la entrevista y bueno, iba a mandar un audio, un mensaje, al grupo de amiguetes, pero he visto que me eliminaron. Bueno, envíales un beso de mi parte y nada...”

Días después, Aitana nos confesó en un Live con LOS40 que nunca había estado en ese grupo. De este modo, hemos querido saber por qué Roi eliminó a Amaia y no dejó entrar a la cantante de Vas a quedarte:

“Yo cuando estaba en la academia les dije que tenía un grupo que se llamaba Amiguetes. Pero para entrar necesitabas hacer una serie de pruebas. Aitana nunca cumplió las pruebas. Amaia las hizo durante el programa, fuera de cámaras. Pero la echamos porque no hablaba. Mínimo tienes que poner 120 caracteres por semana. Es como un juego. De hecho, hace unos días di un golpe de estado en el grupo porque el que mandaba, al que quiero mucho, se pasó. “

Para terminar, hemos desafiado a Roi a nuestro juego favorito: ¿Qué prefieres? Donde ha tenido que elegir entre opciones muy complicadas. Eso sí, ha pedido por favor que no se enfade nadie.