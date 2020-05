Tras pasarnos prácticamente toda la primavera sin poder ir de compras a excepción, por supuesto de las compras online, las ganas de renovar el armario de la mano de las tan ansiadas rebajas cada vez son mayores. Sin embargo, el confinamiento y la obligación de mantener los negocios cerrados ha hecho que las rebajas de verano de 2020 no solo hayan sido unas de las más deseadas, sino también de las más discutidas.

A la pregunta de "¿Cuándo empiezan las rebajas de verano?" la respuesta oficial sería el día 1 de julio, aunque, es cierto que son muchas las marcas que las adelantan hasta finales de junio o, incluso, comienzan a ofrecer descuentos especiales aunque no sean las rebajas oficialmente hablando.

Pero, ¿qué pasará en este año tan especial con las rebajas? No te preocupes porque, aunque inicialmente hubo un gran debate sobre si habría o no descuentos estivales, la respuesta final es afirmativa. Eso sí, la fecha definitiva depende de la marca en concreto por ejemplo, Springfield, H&M y Cortefiel las empezarán el 20 de junio, mientras que El Corte Inglés ya está ofreciendo importantes descuentos en moda a través de su web. Las de Zara y todas las principales firmas del grupo Inditex no se esperan hasta los últimos días de junio, al igual que ocurrió el año pasado.

¿Es seguro ir de compras en las rebajas este año?

La alerta sanitaria causada por el coronavirus ha provocado cierto temor entre muchos consumidores, a pesar de que las fases de la desescalada siguen avanzando y de que todos los locales cuentan con las medidas de prevención necesarias para poder abrir al público.

Este año las rebajas serán muy distintas de cómo acostumbran a ser, de hecho, lo primero que no habrá serán las clásicas aglomeraciones de personas cazando descuentos, ya que, el cumplimiento de la distancia de seguridad es un requisito obligatorio. Además, la mascarilla y la utilización de gel desinfectante para las manos también forman parte de las normas del shopping en este 2020. Por otra parte, no todas las tiendas permiten el acceso al probador y, las que sí lo hacen, es bajo medidas extremas de higiene y poniendo en "cuarentena" aquellas prendas que no se vayan a comprar.

Si, a pesar de todo, aún no te sientes con ánimo como para ir a comprar ropa físicamente después todo lo ocurrido los últimos meses, ¡tu solución serán las compras online! De hecho, allí encontrarás las mismas rebajas que en la tienda física y, en ocasiones, incluso mejores descuentos. Por si esto fuera poco, hay tiendas como Zara que han mejorado sus servicios de venta online para que sea prácticamente imposible equivocarte con la talla.