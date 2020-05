Rosalía se rodea de niños en el vídeo de ‘TKN’

Ya lo decía ella hace un par de días: “Se vieneeeee”. Y vamos que si se viene, TKN ya está aquí. Solo unas horas antes del lanzamiento oficial de canción y vídeo, Rosalía ha compartido las primeras imágenes que prometen traernos un videoclip de los que dejan de lado la factura casera de los últimos meses para devolvernos las grandes producciones de los videoclips.

Los pocos segundos que ha compartido nos sirven para darnos cuenta de que los niños tendrán un protagonismo especial. Ella, incluso, lleva uno en brazos.

Además, la única frase que podemos escuchar de la canción nos permite escuchar a la pareja de Kylie Jenner cantar en español. Está claro que Rosalía se está convirtiendo en la gran embajadora de nuestro país en Estados Unidos y ya forma parte de esa élite socialité que incluye a las Kardashian y, en este caso, sus parejas, como Travis Scott.

Allí anda ahora, que es donde le ha pillado la cuarentena. Se ha quedado estos meses en la casa de su manager en Miami y parece que cada vez se encuentra más a gusto allí. Desde luego amigos no le faltan y es que no hay más que echar un vistazo a los comentarios que han recibido estas imágenes para darse cuenta de que la admiración que despierta no tiene fronteras.

Después de varios meses especulando sobre esta colaboración, por fin llega. Ya les habíamos visto hacer algo juntos el año pasado en un remix del rapero. Pero ahora es un tema propio que se aplazó por todo lo que ha sucedido para cederle el paso a Dolerme.

Pero ha llegado el momento de descubrir que la fusión del trap español y el rap norteamericano pueden dar frutos interesantes. Y hay muchos que lo esperan con ganas. Sin duda, se avecina una de las canciones potentes de este verano.

