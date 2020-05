Rosalía comparte la portada de ‘TKN’, su nuevo single junto a Travis Scott

Los planes musicales de Rosalía, al igual que los del resto de la industria, se truncaron por culpa de la crisis del coronavirus. La cantante catalana, que continúa sin poder salir de Estados Unidos, tenía pensado lanzar un tema junto a Travis Scott el pasado mes de marzo. Un tema que describe como “rompepistas” y que estaba previsto para que sonase en las discotecas.

Pero, siendo consciente de la situación que estábamos viviendo, la diva española decidió lanzar una canción mucho más acorde a las circunsantancias: Dolerme.

Ahora, casi dos meses después, parece que la intérprete de El Mal Querer ya está preparada para enseñar al mundo el tema movidito que tiene con el rapero Travis Scott. De hecho, el pasado fin de semana, la joven mostró en sus historias de Instagram una pequeña muestra de la canción. ¡Y suena brutal! En los pocos segundos de la historia se pueden escuchar sonidos latinos en la base, acompañados de versos de la artista y de las palabras en español del rapero.

Pero, si esto no fuese suficiente prueba de que el tema está al caer, ahora Rosalía ha desvelado la portada del single y el nombre de la canción: TKN.

se vieneeeee TKN🧸🎈

En la foto que acompaña al nombre de la canción, podemos ver a Rosalía junto al rapero con los ojos cerrados, sobre un fondo callejero nocturno.

“Se viene TKN”, ha escrito la artista junto a la portada del álbum. Eso sí, no ha puesto fecha de la canción ni nada. Tendremos que estar atentos a sus redes para ver cuándo saca la canción.

No es la primera vez que Rosalía y Travis Scott lanzan tema juntos. La artista de Malamente participó en el remix de Highest In The Room el pasado 2019. ¿Se tratará del nuevo hit de la artista?