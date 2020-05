Dasoul: “Durante este receso me he alejado un poco de escuchar la música urbana”

Este viernes Dasoul estrena Pregúntale por mí, la primera canción de su nuevo proyecto musical con el que pondrá fin a más de tres años de silencio. Un paréntesis en su carrera musical en el que confiesa que no "he parado de hacer música, pero también aproveché para poner mi mente en orden y desarrollarme como persona, encontrarme a mí mismo y mi verdadero propósito en la vida".

El resultado de esta evolución personal es Dosis, un álbum conceptual de 6 canciones en el que el cantante y productor canario ha volcado sus esperanzas, sueños e ilusiones de los últimos años. Durante nuestra entrevista para LOS40 se le escucha feliz al otro lado del teléfono por llegar al final de este trayecto. O al principio, según cómo se mire.

Porque la búsqueda de este nuevo sonido no es sólo el resultado de este descanso personal sino la respuesta a la inquietud creativa por la que todo artista debe pasar durante su carrera musical. Un nuevo rumbo que llega en un momento complicado y que ha motivado varios cambios de última hora en el proyecto.

Publicar Pregúntale por mí el viernes me ayuda a cerrar una etapa, que ya quemé, y empiezo a construir una nueva y diferente.

LOS40: Lo primero que quiero preguntarte es cómo estás y cómo has vivido toda esta situación provocada por el virus

Dasoul: Casi toda mi familia vive en Gran Canaria y aquí la situación ha estado más controlada. Al estar aislados parecía más sencillo. Además la gente lo está respetando bastante. Por suerte en mi familia y amigos no ha habido ningún caso y estamos bien. Para mí eso es muy importante.

Por suerte parece que ya estamos dando pasos hacia la "nueva normalidad"

A la gente le pediría calma porque aún no estamos fuera de peligro y cualquier movimiento en falso o un exceso de confianza puede hacer que lo lamentemos toda nuestra vida. Hay que ir paso a paso en la desescalada y seguir cumpliendo las medidas, lavarse las manos y respetar la distancia de seguridad hasta que haya una vacuna o un tratamiento que sea efectivo, asequible y seguro. Hasta entonces lo mejor es seguir respetando las medidas. Mando mi fuerza y mi apoyo, aunque sirva de poco, a todas las personas que han sufrido alguna pérdida o que lo hayan pasado mal. Ánimo porque detrás de una noche siempre viene un día. Tarde o temprano se acabará asentando la situación.

Ojalá que así sea. Cuéntanos como surge la canción Pregúntale por mí

Fue una canción que se compuso en Miami y se inició allí la producción musical junto a Sky, el productor de J Balvin y que ahora está co-produciendo el nuevo single de Rosalía y Travis Scott. Este tema lo produjimos allí en Miami junto a otras 21 canciones. Cuando vinimos para acá, en las reuniones con la compañía decidieron que 6 canciones no iban a ser objetivo, una de ellas era Pregúntale por mí. Y decidí unificarlas crear un proyecto en base a esas canciones que será Dosis. Decidí empezar de nuevo la producción musical porque quería darle un enfoque compacto a las 6 canciones para que tuvieran correlación.

He tenido oportunidad de escuchar la canción íntegra y se nota que ha tenido un proceso de maduración largo

Todo este proceso comenzó en 2016 con la idea de lanzarlo en 2017 pero por problemas y conflictos con la discográfica no se pudo sacar. Pregúntale por mí es básica y literalmente la primera canción de un álbum que tiene inspiración de los 80 con sintetizadores, tratamiento del sonido y cajas de sonido como la Roland TR-707 y la Roland TR-808. Es una especie de R'n'B, que tiene además una intro muy chula con un arpeggio y un sintetizador que se usaba en la música synth wave de los 80. La letra cuenta y nos introduce en la historia del protagonista que juzga o prejuzga a su ex por la situación por la que está atravesando aunque la sigue queriendo. Y básicamente es la historia de un chico que quiere recuperar ese amor que perdió.

Después de estos años de silencio musical y tras ese problema con tu compañía, ¿lanzar Pregúntale por mí cicatriza las heridas?

En lo personal nunca he tenido nada en contra de las personas con las que tuve el conflicto. Al contrario. Les agradezco todo lo que han hecho a las personas que se involucraron en mi anterior proyecto que duró hasta diciembre de 2019. Me han ayudado porque ellos han tenido que ver con la repercusión que ha tenido mi música a nivel nacional y un poco a nivel internacional. Pero sí que es verdad que publicar Pregúntale por mí el viernes me ayuda a cerrar una etapa. Ya quemé una etapa y ahora empiezo a construir una nueva y diferente.

Es difícil definir la canción dentro de un único género. ¿Era algo que buscabas?

Todos los elementos de este proyecto están demasiado meditados y estudiados. Todo el estilo visual de los vídeos tienen esa inspiración en el rollo retro que se llevaba en los 80. En uno de los escenarios de los futuros vídeos saldré como si fuera un narrador de la historia, como un viajero del tiempo inspirándome en Dark y lo que representa la serie. Todo lo que ha pasado en este proyecto tiene un por qué. Incluso en la portada de Pregúntale por mí, todos los símbolos como la flor de loto o la media luna simbolizan el amor, la fidelidad y la pureza. Como la flor de loto se está marchitando significa que todo lo que sentía ese chico está desapareciendo poco a poco. Casi todo lo que engloba a este proyecto tiene relación.

¿Has conseguido a nivel de sonido llegar hasta donde querías? ¿Le darás continuidad?

Quiero seguir al menos una estela de ese sonido de Dosis. Mi intención es hacerle ver al público que este es el primer paso de una transición musical. La música que hacía antes era guay y comercialmente era bastante buena. Pero ahora mismo mis prioridades no son solo que sean comerciales sino que llene al público que exige que las canciones sean creativamente ricas y no solo que se lo des masticado al público sino que busquen su razomaniento y significado. Yo siempre pongo el ejemplo de la serie Dark o de la película Madre: aunque no comulgo con muchas de las cosas que cuentan, cuando empiezas a descubrir los significados y detalles que tienen es cuando le encuentras el encanto al proyecto. Es cuando te vuela la cabeza. Yo soy partidario de emprender ese tipo de proyectos y que la gente se empiece a comer la cabeza y encantando con el proyecto.

La producción de la canción tiene muchas capas que sólo se pueden descubrir con varias escuchas. ¿Cómo ha sido ese trabajo?

Esa era la idea. Como no tenía fecha fija de lanzamiento, intenté aprovechar cada momento de mi vida para añadirlo a la producción dependiendo de mis estados de ánimo: los días felices, los días tristes, cada día es diferente. Como no tenía plazos que cumplir, fue fantástico porque con la calma fui añadiéndole elementos. Además en estos 3 años la música ha cambiado y la he podido adaptar a lo que estaba sonando y enriquecer aún más la producción musical no solo de Pregúntale por mí sino de todo el proyecto Dosis. Jugaba con la ventaja de poder modificar el proyecto de Dosis a mi antojo.

¿Ha sido una experiencia enriquecedora?

Durante este receso me he alejado un poco de escuchar la música urbana porque es lo que he mamado toda la vida y he escuchado otros estilos: el blues, el rhythm and blues antiguo, el rock, el metal, un poco de jazz, en el soul también. Todo esto me ha hecho ver la producción de otro modo y añadirle esos toques que se pueden apreciar en el disco y en la canción como el saxofón en Pregúntale por mí que me encantó en Careless whisper de George Michael. Creo que eso le ha dado mucha personalidad a la canción.

El videoclip de la canción inicia una historia. Cuéntanos más sobre lo que veremos a partir de este viernes 29 de mayo

El chico va a atravesar todo el proceso de evolución de carácter y de personalidad; hay una ex novia, la amiga de su ex novia y una chica que conoce que entra a partir de la cuarta canción. Con los recursos que tenía y contando con el director Saot y con su productora Chocolate pude plasmar la idea que tenía en la cabeza. El proceso es muy chulo porque, aunque exagerado, es algo por lo que pasamos todos y juzgamos estas situaciones cuando nosotros acabamos pasándolo peor sin poder controlarlo y quise plasmar eso. Las canciones ya estaban hechas aunque no enteras porque no las hice pensando en el proyecto Dosis pero cuando las escuché aproveché para poder completar las letras sobre la historia que quería contar. Creo que se va a entender perfectamente el simbolismo de elementos como la jaula en la que está encerrada esa chica que es la imagen o el recuerdo que la pareja tiene de ella y que se interpone en su relación. Está encerrada en un círculo vicioso en esa relación.

Te hemos visto muy activo en el debate sobre las cifras que se ha generado últimamente tanto en estados unidos con el rapero 6ix9ine como en España. ¿Es otra de las razones que te motivaron a sacar la canción con tu propio sello?

Es un reto. No debería de contarlo pero este proyecto antes de sacarlo por mi cuenta se lo ofrecí a una discográfica y por los motivos que fueran no quisieron apostar. Así que antes de ir a otra compañía que no conocía preferí como reto personal sacarlo con mi propio sello. Es una herramienta para darme cobertura a mí, aunque más adelante pueda ser una salida laboral con otros artistas nuevos. Pero ahora mismo es una herramienta para darme cobertura y también un reto para ver si puedo por mi cuenta, con mi propio sello, tirar para adelante y hacer lo mismo que estábamos haciendo antes de este receso.

Mi intención es hacerle ver al público que este es el primer paso de una transición musical

¿Qué nos puedes adelantar del disco Dosis? ¿Tienes fecha de lanzamiento?

El single que íbamos a lanzar era otro pensando en la estrategia del verano. Era una canción más bailable, movidita, con toques tropicales. Y en Dosis una canción cumplía esos requisitos. Pero con toda la crisis todo se retrasó y además con la situación y el estado emocional de la gente no invita a sacar canciones movidas así que preferimos sacar una canción más tranquila para poder escuchar en casa mientras hace sus tareas. Si el single hubiera sido más movido quizá la gente se hubiera frustrado así que ese fue el razonamiento que hicimos. Lanzar Pregúntale por mí nos ha beneficiado porque además es la primera canción del disco y no la tercera. Sobre el lanzamiento de Dosis aún no sabemos lo que va a pasar ni cuando lo lanzaremos. De momento vamos a ir sacando las canciones con sus respectivos vídeos y decidiremos más adelante.