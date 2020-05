Nos despedimos de mayo con las nuevas canciones de Rosalía, Lady Gaga y Anuel AA, entre otros

Ahora sí que sí: el verano está a la vuelta de la esquina. Prueba de ello es la ola de hits que traen nuestros artistas favoritos. Y es que si la semana pasada fueron Lali y Carly Rae Jepsen algunas de las que pusieron ritmo a nuestro fin de semana, ahora llega el turno de otros nombres de referencia dentro de la industria. Algunos, incluso, ya los leíste en las novedades del pasado 22 de mayo.

Lady Gaga es una de ellas, quien ha vuelto esta semana con un nuevo álbum bajo el brazo, y con él, ha llegado un repertorio musical de lo más variopinto. Aunque no es la única a destacar, pues también han aterrizado con sus nuevos temas de éxito Rosalía y Anuel AA, entre otros. Con ellos podemos prepararnos para junio al ritmo de sus colaboraciones más rompedoras. ¡A darlo todo!

Viernes 29 de mayo

Lady Gaga, BLACKPINK - Sour Candy. Se acabó la espera. Lady Gaga ha regresado a la industria e la música por todo lo alto y, además, muy bien acompañada. En su nuevo álbum ha contado con la participación de otros de sus compañeros de profesión, y no hablamos de cualquiera. Ellos son Elton John, Ariana Grande y BLACKPINK. Y es que si hay tema que ha revolucionado las redes sociales es el que comparte con la girlband de K-Pop, que llega con unos ritmos pop y electrónicos que ya se ha convertido en la banda sonora favorita de cualquiera que lo escuche. "Cierra los ojos, no mires. Ahora me estoy desnudando. Desenvuelve el caramelo amargo, ven, ven, desenvuélveme", dicen algunos de sus versos.

Rosalía, Travis Scott - TKN. Otra de las colaboraciones más esperadas ha visto la luz en este viernes de novedades. Esta vez se trata de la unión de Rosalía con el rapero y ex de Kylie Jenner, Travis Scott. Ambos se unen en un tema rompepistas con una base urbana de lo más pegadiza. En su videoclip, ambos se rodean de niños en su propio Nunca Jamás, una producción que rompe con las imágenes caseras que la cantante nos venía ofreciendo con CANADÁ.

Anuel AA, Bad Bunny - Hasta Que Dios Diga. El reguetonero se ha aliado con otro de los mayores referentes del género para lanzar este nuevo tema incluido en su más reciente álbum EMMANUEL. Y claro, con estos nombres, no esperes otra cosa que un verdadero éxito. Anuel y el Conejo Malo se unen en una canción puro reguetón cuya letra está relacionada con esas acciones de las que nos arrepentimos de no haber hecho en el amor.

Dasoul - Pregúntale Por Mí. El canario quería que su regreso a la industria de la música diese de qué hablar, y así ha sido. Aunque ya nos lo adelantó en una entrevista con LOS40, Dasoul ha roto con el estilo que nos ofreció en sus anteriores proyectos para mostrarnos las influencias que han protagonizado su vida en este descanso profesional. En Pregúntale Por Mí apuesta por la música synth wave con un toque romántico y oscuro. Los chasquidos y los beats de su base nos trasladan a un escenario sensual que convierten este tema en un trabajo único. La canción formará parte de su álbum Dosis.

Carlos Right - Prisionero. Para aportar más ritmos urbanos a nuestro fin de semana, Carlos Right se ha atrevido a mostrarnos también nuevo estilo. El cantante nos ofrece unos sonidos propios del reguetón para hablar de esa chica que tantos corazones conquista. ¡Carlos se siente un verdadero prisionero de su amor! Y nosotros de esta nueva canción que sonará, y mucho, en los chiringuitos del país.

Danna Paola - Sola. ¿Alguna vez has sentido que la soltería ha sido tu mejor opción? Y es que dicen que es mejor estar solo/a que mal acompañado/a, ¿no? Pues de eso trata lo nuevo que trae la mexicana. Danna Paola nos hace vibrar con los ritmos latinos en midtempo de su nuevo tema para demostrarnos que si con esa persona a la que amas no luces tu mejor versión, no merece la pena. Porque no es solo cuestión de amar al ajeno, sino también de amarse a sí mismo.

Tones & I - You're So Fucking Cool. La intérprete de Dance Monkey ha vuelto con un nuevo hit, esta vez con un tempo más lento. Y es que aunque ya ha interpretado este tema en más de una ocasión sobre el escenario, la australiana se ha animado a lanzarlo en formato single, y sus fans no han tardado en celebrarlo. En este nuevo tema, la cantante habla de sentirse incómoda ante la falsedad de algunas personas, sobre todo de aquellas que juran amor eterno y acaban incumpliendo su promesa. ¿Te sientes identificado/a?

Alex Ubago - Te Pido Otra Oportunidad. Si eres un/a amante de las baladas, no temas porque Alex Ubago trae tu nueva canción favorita. El cantante ha vuelto a las andadas, pero esta vez para pedir una segunda oportunidad a ese amor que no consigue olvidar. No te extrañes si, tras escuchar unos segundos de este tema, consigues viajar a comienzos de los 2000 cuando un joven Ubago se presentaba con su guitarra ante el mundo.

Marlon - Tequila y Candela. Otros que han puesto el listón bien alto en la escena del pop/rock español son Marlon. Los asturianos nos regalan una canción de ritmos veraniegos que nos evaden a un escenario inundado por el buen rollo, amigos y cervezas. ¡El plan perfecto! Y es que su videoclip parece haber sido sacado de un anuncio de esas conocidas marcas de refrescos que tanto han protagonizado nuestros veranos.

Y tú, ¿ya te has obsesionado con alguno de estos temas?