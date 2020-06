Pablo López: su música a través de 10 canciones

Su piano, su voz y letras que llenan de emoción son los ingredientes que han conseguido que Pablo López se convierta en uno de los referentes de nuestra música actual.

Han pasado 12 años desde que el malagueño quedó finalista en el concurso Operación Triunfo, siendo uno de los más exitosos de su edición. Desde entonces, su expansión musical no ha encontrado límites, siendo cada vez más internacional. Tanto que, iba a ser el invitado de honor en uno de los conciertos de Juanes, trastocado por el coronavirus. Razón por la que Pablo López también ha tenido que aplazar su gira Unikornio, una de las más esperadas del pop nacional y para la que ya ha anunciado nuevas fechas.

Canciones imprescindibles de Pablo López

Dejando a un lado su faceta de compositor, que el ha llevado a trabajar para grandes voces como la de Natalia Jiménez, Pablo López atesora grandes éxitos musicales en solitario. Por eso, hemos recopilado algunos de sus singles que ya forman parte de la historia de la música de España.

Ví

Fue el primero de sus sencillos tras salir de la academia de canto más popular de la televisión. Desde el principio el público se enamoró de esta canción repleta de mensajes personales para su autor.

Hijos Del Verbo Amar

Una de sus baladas al amor imprescindibles en sus directos. Para muchos, poesía hecha canción y una de las mejores canciones de la discografía del malagueño.

La Mejor Noche De Mi Vida

Dentro de su álbum Once Historias Y Un Piano Pablo López describe lleno de emoción la que él considera mejor noche de su vida: "Creo que por una vez / Conseguimos no ser los esclavos de nadie / Nos perdonamos las viejas heridas / Así fue, la mejor noche de mi vida / Sin palabras / Fuimos al mar y abrazamos el alba / Nos olvidamos de lo que nos falta / Hoy juraría que fue / La mejor noche de mi vida."

Dónde

Una de las canciones más animadas del malagueño, con un ritmo pegadizo y alegre: "No te rías de mí, no me dejes perder / No seas esa mujer, que me hace sentir pequeño / ¿Dónde me escondo de ti esta vez? / Soy el mismo loco de ayer / Con las mismas ganas de volver / A tocarte otra vez mi canción."

El Mundo

Una de las más populares ya que formó parte de la banda sonora de la serie El Príncipe protagonizada por Hiba Abouk y sin duda una de las creaciones que más alegrías musicales ha dado al malagueño. Como siempre, con una letra más que admirada: "El mundo mata, el mundo muere / Y no quisiera yo darle la espalda / tampoco suplicarle que me espere."

Lo Saben Mis Zapatos

El deseo de gritar a los cuatro vientos su amor y la rabia de no hacerlo dan forma a este tema que vio la luz en 2016: “Te quiero matar de amor / Y no lo sabe nadie, nadie / Nadie puede imaginárselo”.

Tu Enemigo

Una de las grandes canciones en la discografía de Pablo López y gracias a la cual se llevó el premio a Canción del Año en LOS40 Music Awards 2016. Un tema que no presentaba solo, sino que lo hacía de la mano del colombiano Juanes, con quien entonaba un mensaje de respeto y tolerancia que dio la vuelta al mundo.

El Patio

Otra también premiada en LOS40 Music Awards, en este caso a Mejor Canción Nacional en 2018. El Patio es, en palabras del propio artista: "una canción sin techo. Una búsqueda de la libertad genuina y perdida con el disimulo de la madurez. Cuando uno tiene que desnudarse, definitivamente solo puede hacerlo con un desgarro, y eso es esta canción. A veces se piensa para escribir y a veces se grita sin pensar."

Mama No

La canción empieza y termina con la misma y desgarradora frase: "Me conocen por culpa del air, una posible manera que el malagueño tiene de contar que son muy pocas las personas que le conocen de verdad.

La canción que llega como tarjeta de presentación a su nuevo disco: Unikornio once millones de versos después de ti. Un tema que, como confesó durante su encuentro digital con Yo Me Quedo en Casa con LOS40, le va a volver a cambiar la vida como le dijo el mismo Antonio Orozco.

¿Cuál de todas es tu favorita de la discografía de Pablo López?