Beatriz Luengo sobre su canción para Ricky Martin: “Estoy super feliz, creo que es muy especial”

Beatriz Luengo no se ha tomado la cuarentena como un tiempo de relax y desconexión. Todo lo contrario, no ha parado de crear y compartir ideas. Acaba de poner en marcha una campaña para apoyar a las librerías de España que se han visto muy afectadas por esta situación.

Pero, además, en este tiempo ha lanzado un tema con Orishas, el grupo de su chico y ha estado componiendo con él. No ha parado de trabajar y en breve empezaremos a ver el fruto. Seguramente el mes que viene Ricky Martin lance un tema compuesto por ella, no sería el primero.

El confinamiento le ha pillado en Miami, porque voló hasta allí justo tres días antes de que se cerraran las fronteras. Desde allí hemos hablado con ella para conocer los detalles de lo que ha estado haciendo y de lo especial que ha sido este período de composición para ella.

Tú, que eres una persona muy reflexiva, ¿cuál es el mayor aprendizaje que te llevas de esto que está ocurriendo?

Este último mes y medio decía todo el tiempo que creía que íbamos a aprender a valorar la rutina, que antes era como que hasta que nos quejábamos de ella. A valorar los tiempos físicos con la gente en los que a veces uno está mirando el móvil y no está atento. Pero esta semana cuando vi el número de muertos total, los coches fúnebres, una fotografía que vi del centro de Madrid en homenaje a los fallecidos, dije ‘esto es una tontería, realmente no creo que ninguna de las cosas que vaya a decir de lo que hayamos aprendido merezca la pena para las más de 26.000 personas que han fallecido según las cifras oficiales’. No me atrevo a decir que hemos aprendido nada porque me imagino cómo se deben sentir las familias, me pongo en su lugar y creo que las cosas que se tienen que aprender en la vida, antes o después las aprendes, pero no creo que esta fuera la mejor manera.

¿En ti ha cambiado algo?

He sentido un miedo que no había sentido antes. Yo estaba en España el 11 de marzo y volé ese día para Miami y el 14 cerraron fronteras y todavía no han dicho cuándo vamos a poder regresar. He vivido una angustia horrible pensando que le podía pasar algo a alguien de mi familia y ni siquiera iba a poder estar allí para nada.

No has parado, en redes has ido compartiendo muchos momentos de creatividad, ¿has compuesto mucho?

Sí, es lo que más he hecho. Volvimos a un punto cero Yotuel y yo. Comenzamos componiendo solos, haciendo Yotuel los beats y cuando llegamos a Miami y, con el volumen de composición, empezamos a colocarnos del lado de melodía y letra y poner los beats en manos de otras personas, trabajábamos con productores, nos íbamos a Medellín, recibíamos beats y nosotros nos encargábamos de la parte melodía y letra y claro, ahora, de repente, todo el mundo parado y nadie podía hacer beats y no queríamos parar. Hemos vuelto a abrir sesión de protools de cero y empezar a hacer los beats como hace 15 años cuando nos conocimos. Ha sido muy bonito para nosotros volver a ese punto cero. Ahora estamos recibiendo un montón de temas otra vez y sentimos que el calor de la creatividad de lo que hicimos nosotros no es lo mismo. Estamos muy contentos, no hemos parado.

¿Habéis compuesto para vosotros o para otros?

Ha sido muy especial porque normalmente lo tenemos muy claro cuando empezamos las sesiones. Yo sobre todo lo hago para no enamorarme de temas que sé que no van a ser míos. Me abro una sesión para tal o cual, porque si no, me pasa que nunca los quiero dar. Me he hecho esa organización y esta vez dije, vamos a componer sin ponerle cara ni pensar para quién va. Y nos ha funcionado muy bien. Hasta eso ha sido un punto de cero. Al principio yo componía para mí, pero me ha gustado quitarme el peso del artista al que le estoy escribiendo y estar pensando qué le funciona como personaje que es. Yo siempre veo a los artistas como personajes en películas y le funciona más ser el herido o al que le hacen daño. Soy muy analítica cuando compongo para otros por tratar de hacer bien mi trabajo. En esta ocasión han sido canciones neutras que salían del corazón, ha sido muy bonito.

Y componer en estos tiempos tan extraños, ¿te ha llevado por música fiestera para evadirte o melancólica por lo que está ocurriendo?

Un tema que hemos sacado con Orishas y Ara Malikian, Ámame como soy yo, salió en esta cuarentena de un sentimiento muy profundo de Yotuel porque por hablar de Cuba y de su pueblo y tratar de cambien cosas porque la libertad de expresión en Cuba no existe ni para los medios de comunicación, ni para la gente en su Facebook, está muy perseguido. Él ha querido luchar contra eso, para que la gente pudiera expresarse libremente y le han castigado en su pueblo cuando Orishas en Cuba es la banda más importante de los últimos años, la gente los ama. Y de pronto han sido vetados, le han prohibido la entrada a su país y ha sido muy fuerte. Y verse en esta situación de la cuarentena, todo el mundo encerrado decía ‘en Cuba llevamos 60 años en una cuarentena mental, la gente encerrada en un miedo, en una sensación de no poder salir a experimentar otros pensamientos porque no puedes’. Todo eso ha llevado a canciones como esta. Yo creo que al final, no puedes evitar que estás en una energía común un poco triste, de ubicarse, de colocar todo en una perspectiva paralela de todo lo que estás viviendo en esta cuarentena.

¿Y has compuesto alguno para otro artista de estos que tú haces y que luego son un pelotazo?

He hecho uno para Ricky muy bonito que estoy super feliz, creo que es muy especial que, me parece que sale el mes que viene. Estoy en un proyecto rescatando ideas de una poetisa que se llamaba Dulce María Loynaz y, a partir de una poesía suya, me inspiré e hice una canción para Ricky. No escribo nada de los textos de Dulce María, no estoy escribiendo sus palabras, pero sí la inspiración de lo que ella me hizo sentir con una poesía en la que habla del todo o el nada. O me quieres con todo, con mis cosas buenas y lo malo, con mis oscuros y mis claros, o no me quieras. Pero no quiero que me quieras y trates de cambiarme y a partir de esa poesía que me encanta con ese concepto, le hice una canción a Ricky que me ha parecido muy especial el proceso y parece que sale el mes que viene, a ver.