El Nº1 este sábado se lo disputan Dua Lipa, Lewis Capaldi y The Weeknd entre otros

Este sábado a las 14.00 (una hora menos en Canarias) conoceremos cuál es el último número uno de mayo; la posición de honor la han ocupado toda esta semana Fred de Palma y Ana Mena con Se iluminaba… ¿repetirán en lo alto? Para ambos ha sido su primer número uno en la lista, y que lo mantuvieran resultaría de lo más meritorio. Pero la pugna en los puestos de cabeza va a ser muy emocionante, porque hay otros artistas dispuestos a colgarse la medalla de oro.

Completan a día de hoy el podio el canadiense The Weeknd, que ya ha sido número uno tres semanas con Blinding lights (si consiguiera una cuarta sería el primero en lograrlo este año), y el británico Lewis Capaldi, que aún no ha accedido a lo más alto con Before you go. En el #4 encontramos una canción que ya ha sido número uno, Una foto en blanco y negro, de David Otero y Taburete, y en el #5, una que todavía no: Physical, de Dua Lipa. La británica de origen kosovar se las prometía muy felices la semana pasada, pues ocupaba puesto de podio, y sin embargo sufrió un retroceso de dos posiciones. Veremos si recobra energías suficientes para atrapar la preciada primera plaza.

Como candidatos parten Beret y Pablo Alborán con Sueño. Un tándem 100% andaluz que a buen seguro conquistará a fans de uno y otro con esta hermosa canción. Si consiguieran hacerse un hueco en el chart, el malagueño podría hacer doblete, pues Tabú, su dúo con Ava Max, aún está en lista. De los apoyos que reciban con el HT #MiVoto40 dependerá su futuro.

Hablemos ahora de la otra parte importantísima del programa: el contacto con los oyentes. Este sábado tendremos también DINERITO: 3.000 euros para sortear que pueden venir muy bien a cualquiera en estos momentos difíciles. Por votar en antena, regalaremos el BluRay de la película Coco y el libro Música para Sara, de Vanesa Romero, actriz y ahora escritora a quien tenemos mucho cariño porque fue presentadora de LOS40 en televisión.

También recordaremos números uno del pasado en La Máquina del Tiempo, escucharemos novedades…, en lo que completa un menú de los más apetecible para este último sábado del mes de mayo. Quedamos a las 10 de la mañana (9 en Canarias).