Aquests dies estem trobant a les xarxes socials diferents regals d'artistes catalans que pengen cançons pròpies o versions. Tenim entre molts d'altres els exemples de la Suu que feia una versió de 'Soldadito de hierro', número 1 d'ELS40 de Nil Moliner, o també l'exemple de l'Èric Vergés d'Els Catarres, en una peculiar versió de 'L'art de viure'.

Dins d'aquesta llista no ha volgut faltar el David Busquets, que ha fet una versió del 'Dance Monkey' de Tones and I. Publicada el maig del 2019, és sens dubte una de les cançons del darrer any, que ha aconseguit mantenir-se diverses setmanes al punt més alt de la llista d'ELS40 i ser número 1 a més de 30 països arreu del món.

Era una peça difícil de versionar per la seva importància però el David Busquets s'hi ha sortit i amb nota, ens encanta. El que encara no havíem vist era aquesta cançó traduïda al català, cosa que veiem en aquesta particular versió, i podem comprovar que el tema en el nostre idioma segueix sent tot un èxit.

En el clip que el cantant va compartir al seu Instagram el veiem multiplicar-se fins a cinc vegades i tocar diversos instruments, ensenyant que controla diferents modalitats i que és tot un artista.

Esperem que no sigui l'últim regal que ens té preparat, i que trobem més versions i adaptacions com aquesta.

