ROSALÍA sobre TKN ft. Travis Scott: “La canción parte de la idea de familia o de clan que rodea a un artista”

Rosalía acaba de lanzar su última canción: TKN, (pronunciado Teken), junto al rapero norteamericano Travis Scott y con un vídeo impecable dirigido de nuevo por la productora catalana Canadá.

La artista ha explicado en esta videoentrevista desde el estudio, cuál fue el origen de este tema, cómo se sumó a la colaboración Travis Scott, cómo fue el proceso creativo del vídeo o en qué nuevos proyectos anda trabajando.

Rosalía, en una foto promocional de 2020. / Cortesía de Sony Music.

TKN: Conexión Los Ángeles y Travis Scott

Rosalía cuenta cómo recuerda esa primera toma de contacto de Travis con la canción. "Me acuerdo que estaba en Los Ángeles, en Los Hills, alquilé una casa y monté un estudio. Ahí es donde yo empecé TKN porque abrí un beat de Dj Nelson, que me encanta su música".

"Me acuerdo de que empecé a escribir la canción. Por la tarde vino Travis al estudio. Nos lo pasamos súper bien, me enseñó canciones yo le enseñé canciones y me acuerdo de que le enseñé TKN y le gustó, me dijo que tenía ganas de subirse a esa", narra la artista en esta entrevista.

El origen de TKN, una imagen muy concreta

Aunque se está especulando mucho con el sentido y el trasfondo detrás de TKN, Rosalía tiene muy claro el germen que dio lugar a este tema: "La canción en realidad parte de una imagen muy concreta, de la imagen de que un artista nunca está solo o rara vez está solo. Normalmente, está rodeado de un entourage, de la familia o del clan. Esa idea me inspiraba, tenía ganas de ahondar en eso. En la familia, la protección, en todo ese universo que envuelve a un artista", explica la cantante en esta videoentrevista.

Musicalmente, y en palabras de la propia artista,TKN bebe del "reguetón más clásico", pero también de otros estilos urbanos afines. "Es una canción muy agresiva que tiene que ver con el hip hop. Ahí Travis le da un sonido muy especial por cómo está cantando y rapeando en español. Para mí suena muy genuino, tiene mucha credibilidad, es como si lo hubiera hecho toda la vida".

El momento idóneo

Aunque la canción comenzó a tomar su primera forma a principios de 2019, estuvo meses macerando y esperando a tomar los derroteros correctos: "Digamos que esta canción empezó en enero de 2019 hasta hace cosa de dos semanas (mayo 2020), dije: "vale, ya, la cierro". Si no, uno siempre podría estar reabriendo los proyectos, siempre verías cosas a mejorar, pero hace dos semanas sentí que ya, que la producción estaba hecha" (...).

El vídeo es muy especial, le da otra capa a la canción

"He colaborado con artistas como Sky, Tainy, El Guincho, la verdad es que han estado ahí a lo largo de este año aportando ideas también...", cuenta Rosalía.

El vídeo de TKN, de nuevo a las órdenes de Canadá

En cada vídeo musical, en cada proyecto visual, Rosalía echa el resto y nos da una lección magistral de creatividad sin precedentes. Para TKN ha vuelto a contar con Canadá y con el director Nico Méndez.

Rosalía y Travis Scott, en una foto promocional para TKN. / Cortesía de Sony Music.

Como ella misma cuenta en este vídeo: "Hacía mucho tiempo que no hacía vídeos con Canadá, desde Malamente y Pienso en tu mirá, tenía muchas ganas de volver a trabajar con ellos, de volver a trabajar con Nico. Nico Méndez es mi director favorito. Nico tenía una visión con esta canción. Él propuso todo este universo con los niños con la familia, algo bien animalístico. El vídeo es muy especial, le da otra capa a la canción".

Rosalía, de lleno en el estudio

Estoy disfrutando de hacer canciones en el estudio por el puro goce de hacer música

Los próximos proyectos de Rosalía están tomando forma ahora mismo, mientras lees esto. La artista se encuentra en Estados Unidos trabajando en nueva música. "Ahora mismo estoy trabajando en un siguiente proyecto. Estoy disfrutando de hacer canciones en el estudio por el puro goce de hacer música y también porque ahora mismo con todo lo que está pasando a mi alrededor me apetecía, ya que tengo la suerte de poder estar a salvo en casa, dedicar el tiempo a hacer canciones. Y sin la presión, estoy haciendo música gozando, simplemente porque me hace feliz hacer canciones", apostilla.

La música y la fama

Sobre la música y la fama, reflexiona la artista: "Si te soy honesta mi ilusión era hacer música, hacer proyectos a lo grande. La verdad es que me gusta hacer proyectos a lo grande, no te voy a mentir, entonces tengo la suerte de hacer proyectos a lo grande y mi ilusión es seguir haciendo esto. El estar expuesto es una consecuencia de la profesión que he elegido".