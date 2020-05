¿Qué significa ‘TKN’? La historia detrás de la canción de Rosalía y Travis Scott

Cada vez que Rosalía lanza una nueva canción tenemos claro dos cosas: que va a ser un temazo y que posiblemente no entendamos ni el 20 % de la letra. Es su seña de identidad, ser una artista cuyas canciones son tan certeras como crípticas. La catalana acaba de estrenar su segunda colaboración con Travis Scott (tras participar en el remix de Highest In The Room) titulada TKN y, como no podía ser de otra forma, las redes se han llenado de todo tipo de teorías sobre el significado del tema.

Por si los versos que lo componen no fuesen lo suficientemente misteriosos, TKN llega junto a un potente y simbólico videoclip firmado por CANADA, la productora catalana que se ha situado en la vanguardia de la creación audiovisual firmando no solo algunas de las grabaciones que acompañan a éxitos de la autora de El Mal Querer como son Pienso En Tu Mirá o Malamente, sino también otras muchas de artistas del momento como Dua Lipa (el videoclip de Physical), Katy Perry (Harleys In Hawaii), Bad Gyal (Zorra), Aitana (Me Quedo) o C. Tangana (No Te Debí Besar y Mala Mujer entre otros). La firma distintiva del equipo reluce desde el primer frame.

Pero vayamos al grano, ¿qué significado esconden las imágenes y la letra de TKN? Te lo contamos.

Rosalía, viuda de Travis Scott en una historia sobre la mafia y la familia

Para no meternos de lleno con las teorías más bizarras y conspiranóicas, recurriremos al propio testimonio de la artista para ir adentrándonos poco a poco en el simbolismo y referencias de esta colaboración. Según nos contaba la propia Rosalía, "la canción parte de la idea de familia o de clan que rodea a un artista".

¿Cómo se traduce y evidencia esta referencia en la letra e imágenes de TKN? Alcanzando su máxima (y más radical) expresión. Y es que si hay algo que defina y englobe de forma extrema los conceptos de "familia" y "clan" es, sin duda, la mafia. A lo largo del primer verso que compone este tema se suceden continuas alusiones a las comunidades que se crean dentro de esta clase de crimen organizado; una de las más evidentes es la que esconde la frase "los secreto' solo con quien puedas confiá'/ Más-más te vale no romper la Omertá". Este último término proviene del lenguaje siciliano y hace referencia a la "ley del silencio", un código de honor que compromete a todos los integrantes de una determinada célula mafiosa a no delatar a ninguno de los otros miembros.

Otras palabras o expresiones como VVS (siglas que hacen referencia a los diamantes de mayor pureza), dolce vitta, ella es una G (G de Gánster) o fragmentos como "tatuá' de pie' hasta la nuca" (es común entre miembros de un mismo clan compartir tatuajes, que muchas veces sirven también para identificarse entre sí dentro de la cárcel), apoyarían esta tesis.

Si trasladamos estos conceptos a la línea narrativa y temática del videoclip, podemos entender qué personajes representan Rosalía y Travis en la historia visual. Ambos adquieren el papel de una pareja de la mafia ("lo' capo con lo' capo y yo soy la mamá (El Papá)"). Tras la muerte de él, representada en la escena en la que podemos ver al rapero estadounidense tirado en el suelo y en la imagen de la paloma muerta (que ha sido vista también como una referencia al fin de una era en la carrera de la artista catalana al identificarse el ave como el mismo que aparece en la portada de El Mal Querer), su viuda debe hacerse cargo del clan (el ejército de niñas y niños) sin poder fiarse de nadie.

Esta historia podría tener otra versión también vinculada al primer disco de la catalana. Teniendo en cuenta que las canciones que lo componen construyen una historia de amor tóxico que tendría su continuación en Juro Qué, esta colaboración podría suponer un nuevo capítulo. Ese amante ficticio al que Rosalía se siente ligada sale de la cárcel, momento en el que ella decide asesinarlo como venganza al maltrato que ha sufrido por su parte. Una vez ha acabado con él, huye de su casa con los que serían los hijos e hijas de ambos, instándoles a que guarden su secreto y no se relacionen con nadie más para no ser descubierta.

¿Qué significan las siglas 'TKN'?

Este es quizás el mayor misterio que esconde el tema y, para intentar resolverlo, no hemos tenido otra alternativa que la de recurrir a los/as expertos: los perfiles de los/as fans de la artista en redes sociales.

Oh, para terminar, EL TÍTULO. TKN parece ser la abreviación fonética de Tekken, un videojuego japonés de lucha con una profundia historia sobre el linaje de la familia del protagonista así como de sus antecedentes. Os la adjunto. pic.twitter.com/r9oum408wy — llueveme encima (@radioguguu) May 28, 2020

Allí hemos encontrado que una de las teorías más extendidas es la de que el título de la canción sea una abreviatura de Tekken, un popular videojuego de lucha con un storytelling que podría estar vinculado a la propia historia que narra la canción. A pesar de resultar una explicación un tanto forzada, no es del todo descabellada, pues es de sobra sabido que tanto Rosalía como su hermana son fans acérrimas de los dibujos animados japoneses, los juegos de consola y el anime.

Pero como no queremos quedarnos solo con esta versión, no está demás mencionar que hay quienes señalan que "TKN" podría signicar "Te Quiero Negro", "estar en orden" (según el diccionario teológico del antiguo testamento) o incluso "Chiken". Para gustos los colores.

Buscando el signifcado de la canción de Rosalía #tkn y mira lo que he encontrado pic.twitter.com/ISClfIj5SX — leonardo alves (@leonardo44400) May 28, 2020

Referencias cinematográficas: Gaspar Noé y Pedro Almodovar

Por último, solo queda destacar la presencia explícita e implícita de las referencias en TKN a dos maestros del cine como son Pedro Almodóvar y Gaspar Noé. Este último, conocido por ser autor de una destacable colección de películas (Enter the Void, Irreversible,Clímax) que giran en torno a la decadencia humana y la violencia intrínseca a nuestra naturaleza, aparece citado textualmente en la letra de la canción ("Zoom en la cara/ Gaspar Noé") señalando también una de las técnicas de movimiento de cámara más significativas de su trabajo.

De la buena relación entre Almodovar y Rosalía tenemos pruebas como la de ver al autor de Volver acudir como un fan más a los conciertos de la artista o el cameo de ella en Dolor y Gloria. El guiño a Pedro en TKN lo encontramos en la frase "vestía' de negro como Kika", pues Kika no es otra que Andrea "Caracortada", el personaje que da nombre a la película del cineasta estrenada en 1933, quien en una de las escenas más icónicas aparece con un vestido negro firmado por el diseñador Jean Paul Gaultier.