Ariana Grande, Halsey, Lauren Jauregui y más artistas se manifiestan por George Floyd

El pasado 25 de mayo, un policía de Mineápolis arrestaba y reducía brutalmente a George Floyd, un hombre afroamericano que supuestamente había pagado en un establecimiento con un billete falso. Gracias a un vídeo grabado durante su detención, se puede ver cómo el agente presiona su rodilla sobre el cuello del viandante con tanta fuerza que, a pesar de hacer oídos sordos a sus súplicas para que parase, el policía le causa un paro respiratorio que acaba con su vida.

Desde entonces, miles son las personas que se han lanzado a las calles bajo las consignas "I can't breathe" (las últimas palabras de Floyd: no puedo respirar), "no justice, no peace" (Sin justicia, no hay paz) y "Black Lives Matter", el movimiento que nació en 2013 tras la absolución de George Zimmerman por el asesinato de Trayvon Martin, el adolescente al que disparó.

Entre los manifestantes, hemos podido ver a artistas como Ariana Grande, Halsey y Lauren Jauregui lanzándose a las calles para apoyar las protestas antirracistas contra la brutalidad policial que están teniendo lugar en todo el continente norteamericano, además de pedir a sus seguidores que ayuden como puedan (donando, firmando peticiones, etc.) en la medida de lo posible.

Otras celebrities como Paris Jackson, Anna Kendrick, Timothée Chalamet, Kali Uchis, Emily Ratajkowski, Lil Yachty y Madison Beer también se han sumado a las manifestaciones.

Quienes no han salido a las calles, han mostrado su indignación contra el racismo en Estados Unidos mostrando su apoyo a George Floyd y toda la comunidad afroamericana con donaciones y mensajes contundentes a través de las redes sociales, como Billie Eilish, Rosalía, Dua Lipa, Bruno Mars o Harry Styles, entre muchos otros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BILLIE EILISH (@billieeilish) el 29 May, 2020 a las 11:11 PDT

También en nuestro país, tanto Beatriz Luengo, contando una anécdota sobre su hijo, como Tamy (Sweet California), a través de lo que parece una experiencia personal, han alzado su voz sobre el asunto.