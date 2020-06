Ramón García cuenta la conversación que tuvo con Ana Obregón tras la muerte de su hijo Álex

Ramón García es uno de los presentadores más queridos de nuestro país. La cara más emblemática de las campanadas de Televisión Española ha acudido este domingo, 31 de mayo, al programa Liarla Pardo de LaSexta para hablar de varios temas. Inevitablemente, también salió la conversación de la muerte de Aless Lequio, el hijo de su amiga Ana Obregón. Ramón tuvo que comunicar en directo la noticia desde su programa en televisión de Castilla-La Mancha.

La presentadora del programa, Cristina Pardo, quiso saber si había hablado con Ana tras la muerte de su hijo el pasado 13 de mayo. Ramón recordó que aquel mismo día le había enviado un mensaje: “El día que murió, ese mismo día a las dos, le había enviado un mensaje a Ana para ver cómo iba todo”. Ramón ha continuado contando cómo, justo antes de salir en directo, se enteró de la noticia: “Más tarde estaba haciendo mi programa en Catilla-La Mancha Media y a las cuatro menos cinco, antes de empezar, me dicen: ‘Ha muerta Álex”.

García, que conoce a Ana desde hace más de treinta años, aseguró que grabó el programa conteniéndose, aunque no pudo evitar emocionarse y mandar un mensaje en directo a su amiga. En cuanto pudo, llamó a la actriz y presentadora para hablar con ella: “Acabé y me fui a casa con el disgusto. La llamé por la noche y me cogió el teléfono y estuvimos como veinte minutos o más casi sin hablar, llorando los dos”.

"Es es golpe más duro que se puede tener, va contra natura, no se puede sobrevivir a un hijo" #LiarlaPardo86

Ramón continuó hablando: “Es el golpe más duro que se puede tener, va contra natura, no se puede sobrevivir a un hijo”. Para terminar el tema, el presentador terminó diciendo: “Ana saldrá porque, aunque tiene muchas cosas en contra, pero también a favor. Ana es fuerte y ojalá pueda salir”.

Momento incómodo en 'Liarla Pardo'

Ramón García también tuvo un momento incómodo en Liarla Pardo por culpa de un plano del realizador. El presentador apareció de espaldas en uno de los momentos, dejando al descubierto su calva. “¿Este plano es necesario? Que se me vea la calva ahí ”, empezó diciendo Ramón. “¿Quién realiza este programa”, continuó.

Cristina se río y dijo: “¿Te lo tengo que decir? Jesús.”. Tras ello, la presentadora pidió a realización que no usaran más ese plano.