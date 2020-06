6 nuevas propuestas musicales perfectas para recuperar el chill en este 2020 tan atípico

Si alguien (una especie de oráculo del futuro) nos hubiese llegado a anticipar todo lo que hemos vivido este 2020, lo más seguro es que no nos hubiésemos creído sus palabras. Pero así es la vida, emocionante en su incertidumbre y fortuita en su devenir. Aún así, como seres humanos desempeñamos un papel importante que no consiste solo en ir adaptándonos a los cambios del mundo, sino también en ser conscientes y responsabilizarnos del impacto que tenemos sobre él.

La situación que estamos viviendo desde que la crisis provocada por la pandemia mundial del Covid-19 copase los espacios televisivos, los medios, las redes sociales, las conversaciones y casi la totalidad de nuestros pensamientos, ha hecho que nos sumerjamos (comprensiblemente) en un torrente anímico poco positivo. Incertidumbre, estrés, agobio, tristeza... son sentimientos naturales a los que tenemos que hacer frente a lo largo de nuestra vida; pero estos últimos meses su aparición se ha intensificado. Por suerte, existe un antídoto perfecto para aprender a lidiar con ellos y recuperar nuestros momentos de paz: la música.

Pero, esta vez, en LOS40 no hemos querido recurrir a canciones prototípicamente alegres para sentirnos momentáneamente felices. Buceando entre nuevos proyectos musicales de origen nacional, os proponemos una selección de 6 artistas cuyos temas no buscan pintarnos una vida de color de rosa, sino ayudarnos a procesar sentimientos que, siendo aparentemente contrarios a la felicidad, también pueden beneficiarnos: ayudando a que nos conozcamos más a nosotras/os mismas/os, a aceptar que los malos momentos son necesarios para valorar los buenos y, en fin, a entender que no es necesario estar bien todo el rato.

Siendo un ejemplo de la actitud que impera en las nuevas generaciones, este grupo de jóvenes cantantes demuestra que el nihilismo, la apatía, el duelo, la indiferencia o superfluidad también pueden ser fuente de inspiración. Y, aunque escuchando su música puedan no entrar ganas de dar saltos de alegría, sus letras y melodías son perfectas para lo que se conoce como "estar de chillin": pasar el rato sin hacer ni sentir nada en particular, pero estando en paz.

Sen Senra / Sonido Muchacho / Foto promocional del artista

Sen Senra

Sin duda, Sen Senra se ha convertido en uno de los artistas emergentes más atractivos para los/as jóvenes españoles/as, que ven sus canciones como un reflejo de sus sentimientos y su día a día. Apostando por un indie-pop con toques del urban, la electrónica o el r&b, su estilo musical se caracteriza por ser tranquilo, minimalista y bien arreglado. Este artista crea desde su cotidianeidad y la sensorialidad de sus emociones, haciendo que resulte fácil empatizar y fluir con sus composiciones.

6 nuevas propuestas musicales perfectas para recuperar el chill en este 2020 tan atípico

A pesar de su reciente popularidad, Sen Senra se estrenó hace ya 5 años con Permanent Vacation (2017), un disco que sorprenderá a quienes le hayan conocido por sus lanzamientos más recientes, pues en él apostaba por letras escritas en inglés y temas que beben de géneros como el lo-fi y el garage pop-rock. Sin embargo, esta primera incursión musical ya dejaba entrever la esencia de lo que ha sido una evolución natural que ha desembocado en Sensaciones, su último álbum compuesto en español y con un sonido más genuino a la par que contemporáneo.

Con tan solo 24 años, este artista de origen gallego es una opción perfecta para que nos dejemos llevar por todo nuestro espectro emocional, simplemente dejando pasar esas sensaciones una a una, sintiendo a partes iguales los pequeños mordiscos y las suaves cosquillas que nos puedan provocar.

St. Woods / Be The One / Foto Promocional

St. Woods

A St. Woods ya os lo presentamos a raíz de la publicación de Bones, su álbum debut. En él nos encontramos a Nacho García, el hombre detrás del alter-ego, en su máxima expresión. Con un estilo inspirado en Bon Iver, sus canciones nacen de sentimientos como la pérdida, el duelo o la melancolía, pero mezclados con un sonido potente, limpio y sincero, llegan a nosotras/os de forma tan liviana que no resultan incómodos sino liberadores.

St. Woods apuesta por letras escritas en inglés que se asientan sobre una base instrumental indie-folk. Este cantante madrileño se convertirá en la apuesta idónea para esos días o momentos en los que nuestro interior parece estar nublado y avecinar tormenta. Porque a veces no hay mejor solución para la tristeza que aceptarla y dejarnos llevar por ella, solo conociendo esa parte conseguiremos mantenerala a raya.

Confeti de odio / La Trichera / Foto promocional

Confeti de odio

El nombre artístico de Lucas De Laiglesia es toda una declaración de intenciones. Desde que Confeti de odio lanzase al mundo sus primeras composiciones, conquistó a público y medios por su forma ácida, hiperbólica y descarnada de hablar de la relación que creamos con nosotros/as mismos/as y con los/as demás. El amor y el odio, la autoestima y la inseguridad, la complicidad y la desconfianza... en la música de este artista conviven los polos opuestos demostrando que, efectivamente, a veces los extremos se tocan.

Después de tantear con la publicación de singles sueltos y un EP titulado Llorar de fiesta (2018), el 24 de abril de este 2020 tan atípico ha visto la luz su primer disco, Tragedia Española, que, partiendo de una base pop, mezcla baladas ideales para tumbarse en la cama y mirar al techo con temas perefectos para deshinibirse bailando frenéticamente en la intimidad de nuestra habitación.

Ver esta publicación en Instagram la princesa debajo del agua 😔🙏🏻 Una publicación compartida de rebe (@rebequitalabonita) el 27 May, 2020 a las 11:26 PDT

Rebe

Rebe tiene 23 años y parece sacada de otro mundo. Tanto su imagen (la que crea y muestra en sus redes sociales) como su música nos trasladan a una realidad distorsionada y fantástica repleta de brillo, naturaleza y escenas cotidianas que, bajo su influjo, adquieren una estética neorenacentista que mezcla el preciosismo con el realismo sucio.

Sus canciones (que, por cierto, han conquistado nada más y nada menos que a C. Tangana), narran desde un aparente nihilismo episodios autobiográficos de la artista, que consigue darle una relevancia poética a acontecimientos tan irrelevantes como que te pique un mosquito. Este año ha publicado su EP titulado Recuerdos un poco antes y un poco después de conocer a 1 xico (el mío) y, de verdad, cualquier explicación que intentemos dar se queda corta. Lo mejor es que te prepares una tila (o una copa de vino) y disfrutes de la experiencia.

UMA / La Maldita / Aigua Studio x Eva Lozano

Uma

Inspirada por artistas como Joni Mitchell o Ella Fitzgerald, Uma escribe acerca del amor de la perdida, la tragedia, la fragilidad y la belleza de la vida desde una visión fresca, joven y sincera. La artista catalana estrenaba este 30 de abril su primer proyecto de corta duración titulado Bel-li, compuesto por seis canciones escritas en inglés donde brilla la naturalidad innata con la que se expresa su autora.

Partiendo de la tradición folk, Uma demuestra en sus temas que no tiene miedo a experimentar e ir un paso más allá, manteniendo siempre su seña de identidad. La banda sonora perfecta para nuestros momentos de intimidad e introspección.

Casero

Las partes de nosotras/os mismas/os más difíciles o que menos nos gustan, así como episodios de nuestra vida que en un principio resultan dolorosos, pueden convertirse en importante aprendizajes e incluso motivarnos a encontrar nuevas formas de comunicarnos (hacia fuera y hacia dentro). Así lo demuestra Gabriela Casero Monge, la frontwoman de Casero, en canciones como Me gustas más o Los planes contigo.

Con un estilo musical y unas letras que mantienen similitudes con Amaia o la banda femenina Cariño, la artista madrileña nos canta desde una aparente dulzura que sin embargo esconde frases directas, certeras y tajantes con las que muchos/as se sentirán identificados/as. Bajo la denominación de "pop emocional", Casero nos invita a explorar nuestro mundo interior y aceptar sus luces y sus sombras.