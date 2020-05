St. Woods se desnuda hasta los huesos en ‘Bones’

Ha llegado el día. Nacho García, conocido artísticamente como St Woods, publica este 8 de mayo Bones, su primer disco. Bautizado como "el Bon Iver español", el artista madrileño demuestra en este nuevo trabajo que su incipiente personalidad musical va más allá de sus influencias y busca dar forma a un estilo cuyas evidentes referencias no impidan que el producto final resulte genuino.

Este LP debut ha sido cocinado a fuego lento. On Me, su primer single, vio la luz a principios de 2019 acompañado de un maravilloso videoclip protagonizado por las actrices Greta Fernández y Anna Castillo y sirvió para que la crítica musical nacional terminase de fijarse en él como una de las promesas del indie folk español. Fue entonces cuando el periodista Tomás Fernando Flores (Radio 3) se refirió a Nacho como el equivalente en España al estadounidense Justin Vernon. Ahora, un año después y tras lanzar dos singles más como adelanto (A Part From God, cuyo videoclip está protagonizado por Nadia de Santiago, y Wasted Love), ya podemos disfrutar al completo de Bones, un álbum grabado en los Estudios Reno y cuya producción corre a cargo de Luca Petricca y Brais Ruibal.

'Bones', el primer álbum de St Woods / Foto promocional facilitada por el artista / Sofía Boriosi

Con este lanzamiento, St. Woods ha logrado ir más allá de las expectativas que estaban puestas sobre él. Porque sí, nos encontramos ante un disco indie folk donde es inevitable que el uso del autotune en su primer y último tracks, los falsetes y la estética general de las canciones (sobre todo en On Me, A Part From God y Bones (Psalm)) nos traigan a la mente las composiciones de Bon Iver (en su EP Blood Banks o sus álbumes For Emma, Forever Ago y 22), así como irremediablemente la propia voz del artista y temas como Take All Your Things recuerdan al irlandés Damien Rice, otra de sus confesadas referencias. Sin embargo, en Bones toman partido estéticas y recursos que enriquecen notablemente el resultado. Existe una clara intencionalidad por combinar lo entrañable y emotivo de los géneros musicales antes mencionados con la accesibilidad del pop, así como jugueteos puntuales con matices propios de la electrónica o el neo-soul.

El protagonismo de la voz siempre respaldado por el sonido de las guitarras hace que muchos temas se acerquen a las composiciones de Ed Sheeran. Además de esto, el pelirrojo y St. Woods tienen en común que ambos comenzaron su carrera artística siendo buskers (músicos callejeros) y ese origen dota a las canciones de Nacho García de una sensibilidad, pureza y visceralidad que hacen que su música cale hondo en el oyente.

Dice su autor que “Bones habla del dolor, de todo lo que duele y sigue doliendo, quema por dentro”. Y así es. A Part From God nace de la pérdida de un ser querido y el proceso de duelo; On Me habla del fin de una relación, de la impotencia y la culpa; Fire se inspira en el terrible asesinato de un joven homosexual por su padre. Pero, aunque todas las composiciones parecen nacer de historias complicadas, la tristeza de St. Woods deja margen a la esperanza y la posibilidad de un desenlace que nos libre del yugo de nuestras propias sombras se traduce en que la mayoría de los tracks del álbum siempre terminan in crescendo. Sí, con Bones se llora, pero, ¿acaso hay una sensación más liberadora que la calma que invade tras un largo llanto?

St. Woods lanza su álbum 'Bones' / Foto promocional facilitada por el artista / Live Nation

A pesar de que podamos enorgullecernos de contar con un talento como el de este artista madrileño dentro de nuestras fronteras nacionales, está claro que su música tiene proyección internacional. Cada vez más en nuestro país, grupos como Morgan, Russian Red, HINDS o el propio St. Woods nos ayudan a liberarnos de los prejuicios del idioma o la procedencia y buscan tanto ser fieles a sus raíces como abrirse a un público más amplio y de todas las partes del mundo.

Bones es un disco sincero, cuidado, descarnado y redondo que no debemos pasar por alto. Nacho García abre una nueva etapa en su carrera musical habiendo logrado dar forma a un proyecto de calidad y que se queda grabado en la memoria.

