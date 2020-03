Seis artistas de la Generación Zeta que están pegando fuerte en nuestro país (Vol.I)

Aunque todavía no nos ponemos de acuerdo con qué años abarca esta generación —unos dicen que son aquellos nacidos entre 1994 y 2010, y otros entre entre 1995 y 2015—, no hay duda de que los Z han llegado a la industria musical con fuerza y con las cosas claras. De hecho, muchos de tus artistas favoritos pertenecen a esta generación que ha nacido en plena era digital. ¿Lo sabías? Te ponemos a prueba con algunos que seguro conocías y con nuevas incorporaciones a la escena musical.

Sen Senra. / Cosmo Webber

DON PATRICIO. Todos le conocimos por Contando lunares, el himno del verano que le dio la fama, y desde entonces no ha parado de fabricar éxito tras éxito: Comunicado de prensa, Enchochado de ti y por supuesto Lola Bunny con Lola Índigo. Todos son temas muy bailables, que beben de ese nuevo rap canario que ya demostraba con su grupo Locoplaya junto Bejo y Uge. Y ahora acaba de lanzar su nuevo sencillo En otra historia, un videoclip que aúna el flow cubano con el canario. ¿Se te ocurre una combinación más explosiva?

DELAPORTE. Sandra Delaporte, la cantante del grupo de electrónica que forma junto a Sergio Salvi, pasa de puntillas entre la generación Z y los millennials. Con sus 25 años es un torrente de energía y vitalidad, sólo hace falta ir a uno de sus conciertos para comprobarlo. Entró en nuestras vidas gracias a Un jardín, la canción oficial del talent Fama a bailar, y desde entonces no se pierde casi ningún festival de música en nuestro país. Hace un mes, lanzó su nuevo single Clap Clap que como ellos mismos contaban era uno de sus propósitos de año nuevo. Un tema que "nos hace despertar, que nos inspira a superarnos, que nos da fuerza para luchar y para no sentirnos pequeños ante una sociedad que está llena de injusticias", como ellos mismos afirman. Un lema que da voz a una generación de jóvenes que no quieren quedarse callados y que la propia Sandra no podría representar (y cantar) mejor: "quieres hacerme callar, y yo te quiero gritar".

GUITARRICADELAFUENTE. Natalia Lacunza lo puso en nuestro radar gracias a Nana triste y desde entonces no le hemos perdido la pista. Ya contamos por aquí, que este tándem surgió gracias a Instagram. Ella le escribió un mensaje directo y él la invitó a uno de sus conciertos, ¿se os ocurre una forma más Z para iniciar una colaboración musical? De hecho en muchas entrevistas, Álvaro ha explicado lo importante que ha sido esta red social para su trabajo. A día de hoy, cuenta con 159K en su cuenta oficial, y en ella comparte instantáneas llenas de naturalidad y sensibilidad, como lo son sus canciones y videoclips.

PAULA CENDEJAS. El año pasado saltó a la escena musical de la mano de Alizzz como la abanderada del nuevo pop. Olvídate, Ya te avisé, Otro lugar o Sal de mi cabeza son algunos de sus singles que, en algunos casos, ya acumulan más de un millón de visualizaciones en Youtube. Su mítico “me muero nene” ya es más que conocido por sus miles de seguidores, pero a nosotros lo que más nos gusta de ella —¡además de su música!— es como apoya siempre el diseño español. Más de una vez hemos contado como viste de firmas made in Spain y apoya a los talentos emergentes. Porque si algo representa a la generación Z es ese espíritu de hermanamiento y cómo se apoyan los unos a las otros. ¡Bravo!

SEN SENRA. Desde el lanzamiento de su disco Sensaciones, Instagram se ha llenado de stories con sus canciones, con Ya no te hago falta como una de las claras favoritas. Este joven gallego representa perfectamente a una generación que se ha buscado sus propios medios para conseguir lo que quiere. Llevado por la curiosidad o su propia intuición, ha grabado su nuevo álbum en un pequeño piso de Vallecas porque, como muchos otros coetáneos, no tener dinero no ha frenado su creatividad. Hace poco le pudimos ver en la presentación de Simun, la marca revelación liderada por la diseñadora María Urquijo, hija de Enrique Urquijo, alma mater de la banda de pop rock española Los Secretos.

LISASINSON. Aunque su proyecto musical es bastante reciente, comenzaron en noviembre de 2018 en la facultad de Bellas Artes de Valencia, ya forman parte de ese universo femenino que se ha ido apoderando de la escena pop —o “punki pop” como ellas lo llaman— y que tanto nos gusta. Miriam (voz y guitarra), Mar (voz y guitarra), María (batería y coros) y Roser (bajo) son la personificación de la generación zeta en toda su esencia. Escriben letras divertidas, libres de prejuicios y que hablan de temas tan reales como triviales. Por ejemplo, su single “Barakaldo” es, tal como ellas afirman, “una canción irónica sobre lo imbécil que te vuelves cuando te enamoras”.

Si todavía no las conoces, podrás conocerlas próximamente en la cuarta edición del Festival de l’horta Turia, que se celebra el 26 de abril en la Masía de San Antonio de Benifaió (València), en plena huerta valenciana.