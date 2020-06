Playlist: Repasamos algunos de los mejores Números 1 de LOS40 firmados por artistas negros

Este martes 2 de junio de 2020, el mundo de la cultura y la música se ha fundido a negro en señal de protesta por la violenta muerte hace una semana de un chico negro a manos de un policía. Ese chico es George Floyd, cuyas últimas y agonizantes palabras (I can't breath - no puedo respirar) consternaron a la opinión pública, provocando manifestaciones y protestas en todo Estados Unidos.

Como parte del movimiento contra el racismo Black Lives Matter, el mundo de la cultura y la música se ha sumado a este apagón generalizado llamado 'BlackOut Tuesday', por el que ha parado toda su actividad. Durante este día, rostros conocidos de la música han cubierto de luto sus perfiles sociles, demandando igualdad y con un objetivo claro: protestar contra la violencia racial. Artistas como Beyoncé, Billie Eilish, Rihanna, Dua Lipa, Ricky Martin, J Balvin, Rosalía o Coldplay han teñido de negro sus redes. En España, nombres como Alejandro Sanz, Aitana, Lola Índigo, Beatriz Luengo, David Otero, Don Patricio y muchos más, también han querido también sumarse a la protesta.

En LOS40, hemos querido reivindicar a través de la música, seleccionando en esta playlist algunos de los mejores Números 1 de LOS40 firmados por artistas negros. Haz click aquí para acceder a la playlist en Spotify o Apple Music.

Una selección de canciones como Blinding Lights de The Weeknd, One Dance de Drake, No One de Alicia Keys, Work o Diamond de Rihanna, 24k Magic de Bruno Mars... clásicos como Killing me softly with his song de Fugees, Batdance de Prince o Crazy in love de Beyoncé y Jay-Z, entre otros muchos éxitos. La LISTA de LOS40 no hubiera sido la misma sin ellos.