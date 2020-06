Halsey: “He tratado de primera mano a hombres, mujeres y niños que recibieron un disparo”

Estados Unidos está revolucionado tras la muerte de George Floyd. Tras un histórico parón de la cultura en aquel país durante un día entero, y con los muros en negro de muchas celebs, el tema está candente y proliferan las manifestaciones y protestas que se han hecho extensibles a muchos otros países.

Halsey es una de las artistas que está viviendo este tema con mucha intensidad como ella misma contaba a través de redes sociales. “Me ha quedado muy claro que algunos de vosotros necesitáis ver lo que yo he visto”, decía junto a una colección de imágenes que recogen lo que ha vivido, “estas fotos y videos ni siquiera rayan la superficie. Es fácil desde la comodidad de vuestro hogar ver saqueos y disturbios en la televisión y aprobar las medidas violentas que están tomando las fuerzas. Pero lo que no ves son los inocentes manifestantes pacíficos a los que dispararon y les lanzaron gases lacrimógenos y agresiones físicas sin descanso”.

“Las personas inocentes que ejercen sus derechos de expresión y reunión se enfrentan a la violencia y el abuso de poder. Con todos nuestros profesionales médicos CONSUMIDOS y AGOTADOS con la Covid, hay poca o ninguna atención médica disponible”, seguía denunciando sobre la actuación policial que se está llevando a cabo para sofocar estas revueltas.

Ella ha estado ayudando en primera línea de batalla, “he tratado de primera mano a hombres, mujeres y niños que recibieron un disparo en el pecho, la cara y la espalda. Algunos perderán la visión, algunos han perdido los dedos. He estado cubierta de sangre inocente”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de halsey (@iamhalsey) el 1 Jun, 2020 a las 4:47 PDT

Ella entiende muy bien esta problemática porque la ha vivido en casa: “Mi padre es un hombre negro. Mi madre es una EMT. Esta semana tuve que juntar esas dos asociaciones de una manera que me horrorizó. Esta NO es una publicación de señalización de virtud. Pero tengo que mostrarte lo que estoy presenciando con mis propios ojos. Con la decisión de Trump de imponer hoy la movilización de las fuerzas armadas a nuestros propios ciudadanos, esto se ha intensificado más allá de su privilegio y comodidad como para no preocuparnos”.