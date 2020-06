The Weeknd dona 500.000 dólares en la lucha contra el racismo

The Weeknd se sumó al Blackout Tuesday pidiendo colaboración y concienciación. El cantante dejó a un lado el éxito que su último disco After Hours le está reportando y publicó en Instagram una serie de capturas de pantalla con la dirección web de las organizaciones a las que ha donado un total de 500.000 dólares para la luchar contra el racismo.

"Seguid apoyando a nuestros hermanos y hermanas que están ahí fuera arriesgándolo todo para forzar un cambio real por nuestras vidas negras. Incito a todo el mundo con la cartera llena a dar y a donar a lo grande y si tienes menos, por favor, dona lo que puedas, incluso si es una pequeña cantidad", compartía con sus seguidores.

Abel Tesfaye ha destinado 200.000 dólares al movimiento Black Lives Matter; otros 200.000 a la iniciativa en materia de educación y defensa legal de la Fundación Colin Kapernick llamada Know Your Rights Camp; y 100.000 dólares a la ONG National Bail Out, la organización que ayuda económicamente a la comunidad negra encarcelada a sacarlas de prisión pagando una fianza.

El artista canadiense también instaba a los demás miembros de la industria de la música (las plataformas en streaming y las discográficas) a unirse a la iniciativa y a colaborar económicamente: "A mis respetados compañeros que son ejecutivos y socios de la industria: nadie se beneficia de la música negra más que los sellos discográficos y los servicios en streaming. Doné ayer y os incito a hacer lo propio de manera pública esta semana. Significaría mucho tanto para mí como para la comunidad si os uniérais a nosotros en esto", rezaba su post.