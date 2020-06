El nuevo disco de Kylie Minogue será una vuelta al pop de los 2000

Con sus recién cumplidos 52 años, Kylie Minogue puede presumir de ser una de las artistas más estables del panorama musical. Empezó a trabajar desde muy joven y lleva tres décadas encadenando números 1 en todo el mundo. Nos hemos preguntado en alguna ocasión si ella es la verdadera diva del pop, y es que no faltan razones para creerlo.

Como no podía ser de otra manera, la artista australiana anunció hace muy poco tiempo que estaba trabajando en un nuevo disco. Después de Golden, un trabajo con un sonido muy country, Minogue ha anunciado que vuelve a pensar en ritmos bailables, idelaes para la pista de cualquier discoteca.

Así lo ha reconocido en una entrevista en la revista GQ, donde asegura que "incluso los adultos necesitan algo de diversión pop pura", y resume el proyecto en el que está involucrada como "discoteca adulta".

Podemos ir pensando en éxitos con un sabor a los primeros 2000 como Can´t Get You Out Of My Head, In Your Eyes, o su único Grammy, Come Into My World. De hecho, la propia Kylie está encantada con ese sabor a otra época que ahora está dejando la nueva música. "En este momento hay mucho amor a principios de la década de 2000", dice.

Será un disco para bailar, eso nos queda claro con las declaraciones de la artista, sobre todo ahora que se está produciendo un renacimiento de la música disco, como demuestran los últimos discos de Dua Lipa y Lady Gaga. "Me encantaba la discoteca cuando tenía ocho años, así que ha sido una larga historia de amor. Me encantan las interpretaciones modernas del género ahora".