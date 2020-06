Elísabet Benavent ha compuesto su primera canción y no lo ha hecho sola

Elísabet Benavent ha demostrado ser una mujer que no se achanta ante los retos que se le van poniendo por delante. Quiso ser escritora y luchó por hacer su sueño realidad, ahora es una de las autoras más consolidadas dentro de la novela romántica en nuestro país.

Quiso que sus novelas tuvieran otra dimensión y llegó a Netflix para convertir a su Valeria en una persona de carne y hueso. Dará otro paso más cuando estrene la película de otra de sus historias.

Pero ahí no queda la cosa porque sigue habiendo un gran abanico de cosas por probar que tienen que ver con la creación. Y la música ha sido otro de los retos a los que se ha enfrentado. Sí, Beta Coqueta ha querido probar con la composición. Eso sí, no lo ha hecho sola.

“El pasado noviembre, cuando aún no teníamos ni idea de lo mucho que nos puede cambiar la vida y nuestro mundo en un soplido, @andressuarezoficial y yo nos sentamos en su estudio a componer esta canción”, anunciaba en sus redes. Se ha juntado con el gallego para componer su primer tema.

La vida está para ir probando cosas y ella no se frena ni con los miedos ni las inseguridades: “Era mi primera experiencia con la música a ese nivel. Estaba nerviosa, cortada y me daba mucho miedo que no me saliera nada con sentido y todo quedara en un ‘Andrés compone mientras yo me pimplo una copa de vino’”.

Miedos injustificados porque se dio cuenta de que al final, todo fluye: “No tardé demasiado en perder la vergüenza, en participar, en entender cómo funciona esto de poner palabras a las emociones que evoca una melodía. El grueso del trabajo de esta canción es suyo, pero me siento muy orgullosa de poder decir que formo parte de Dieciséis, tema acústico extra disponible en su último disco”.

Contenta con el resultado, no le queda más que agradecer a su ‘partner in crime’ el objetivo cumplido: “Gracias por la experiencia “neno” 😜 Deseando salir a celebrarlo por todo lo alto”. Andrés Suárez no ha tardado en responder a sus palabras: “El que se pimpló el vino fui yo mientras tú describías su historia. Aprendí, me reí y salió una canción eterna. ¿Cuándo repetimos? Sabes que los #EstudiosMoraima son tu casa. Siempre gracias”.