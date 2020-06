Manuel Turizo quiere colaborar con Aitana: “Me encantaría hacer algo con ella”

Manuel Turizo es uno de los artistas latinos más solicitados del momento gracias a temazos como TBT o Una Lady Como Tú. El colombiano, que tan solo tiene 20 años, sabe lo que es colaborar con algunos de los rostros más conocidos de la industria como Sebastián Yatra, Ozuna o Piso 21. Además, prueba de su fama son sus redes sociales. Solo en su cuenta de Instagram suma más de 10 millones de seguidores y seguidoras.

El último tema que ha lanzado ha sido Quiéreme mientras que se pueda, cuyo videoclip dedicado a todas las personas que han luchado contra el coronavirus en hospitales suma casi 20 millones de reproducciones. Se trata de un pequeño adelanto de su próximo álbum tal y como aseguró en una entrevista para LOS40 Urban.

Manuel Turizo:

Este miércoles, para hablarnos sobre sus planes musicales, el artista colombiano nos abre la cámara delantera de su móvil para charlar con nuestro querido Charlie Jiménez en la última entrega de LOS40 En Casa, la serie de entrevistas que te acercan a tus artistas favoritos.

Manuel se encuentra en Miami, donde ha pasado el confinamiento, viviendo en primera persona todo el movimiento antirracista nacido tras el asesinato de George Floyd en manos de un policía. “La situación está bastante tensa, la verdad, y es estresante. Yo soy una persona bastante tranquila e intento no meterme en los pensamientos de los demás”, ha dicho el artista cuando Charlie le ha preguntado sobre el tema.

La conversación enseguida ha ido hacia la música. Manuel está preparando su segundo álbum de estudio tras ADN y tiene pinta de estar lleno de temazos. “Tenemos que invertir el tiempo en cosas productivas”, dice Manuel sobre lo mucho que ha avanzado estos días en el disco.

Nuevos datos sobre su próximo disco

En el nuevo disco, Manuel va a apostar por varias colaboraciones nuevas, tal y como ha contado. De hecho, va a repetir con algunos de sus amigos de la industria: “Tenemos varias cosas interesantes, justo ayer estuve con Justin Quiles montando algo. También tenemos cosas con Rauw Alejandro y con Wisin y Yandeel. Hay más, pero no los puedo desvelar”.

Entre los nombres que ha desvelado no figura el nombre de ninguna artista femenina. Algunos de sus fans le han preguntado a través de mensajes que han dejado en el Instagram de LOS40 sobre el tema, pero de momento parece que no tiene nada cerrado: “Los colores de las voces con una chica podrían combinar bien. Estamos buscando a ver con quién, me gustaría”.

Además, una de las preguntas de los fans hablaba directamente de una posible colaboración con Aitana: “Me encantaría, estaría listo. Tuve la oportunidad de conocerla en LOS40 Music Awards y me gustó mucho. Me encantaría hacer algo con ella. Así que ya sabes Aitana, ¡hagamos algo!”. Estamos seguros de que sería una pasada.

10 millones de seguidores y seguidoras en Instagram

Hace unas semanas, Manuel llegó a los diez millones de seguidores y seguidoras en su cuenta de Instagram. ¡Una barbaridad! “Me siento con bastante responsabilidad”, empieza contando Turizo. “Muchos jóvenes tienen el mismo sueño que yo y me ven como una motivación”, ha continuado explicando.

A pesar de tener tantos ojos pendientes de sus publicaciones, el artista confiesa que no ha cambiado nada a la hora de publicar: “No me pienso lo que cuelgo. La gente se da cuenta de que soy real y no un pretexto que intenta ser perfecto”

Eso sí, los mensajes privados, tal y como ha asegurado, no paran de llegarle: “Podría estar el día entero deslizando el dedo hacia abajo”.

Durante la entrevista, Charlie también ha jugado con el cantante a ‘¿Qué prefieres?’, el reto donde los artistas solo tienen que escoger una opción. ¡Mira sus respuestas!