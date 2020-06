Tini, Reik y R3HAB lanzan ‘Bésame (I Need You)’: mira la letra y el vídeo

You got something about you

Something about you

Blow me away

I think future without you

Future without you

Just ain’t okay

It’s half a billion people

But it’s you that I want to taste

You got something about you

Something about you

Drive me insane

I need to know right now

Oh won’t you help me out

I need to know right now

If you’re gonna come my way

Bésame

Bésame

Bésame

Así solo tú y yo

Quédate

Quédate

Quédate

Lo mío es tuyo

I need you as much as you need me (yea, yea, yea)

Bésame

Bésame

Bésame

Así solo tú y yo

(Tini, Tini, Tini)

Bésame, bésame

Quédate, quédate

Júrame que yo voy a tenerte

Una y otra vez

Deja la timidez

En español o inglés

I want you baby

I want you

Yes yes yes yes

Hace tiempo que

Ya no me pasaba

Hace tiempo que

No me enamoraba

Y aunque nunca

Nunca te dije nada

Pégate un poquito

Que esta noche

No se acaba

I need to know right now

Oh won’t you help me out

I need to know right now

If you’re gonna come my way

Bésame

Bésame

Bésame

Así solo tú y yo

Quédate

Quédate

Quédate

Lo mío es tuyo

I need you as much as you need me (yea, yea, yea)

Bésame

Bésame

Bésame

Así solo tú y yo

Bésame

Así solo tú y yo