Amaia Montero felicita a Malú por su maternidad, dejando atrás su rifirrafe

Este sábado, 6 de junio, Albert Rivera y Malú daban la bienvenida al mundo a su primera hija en común. El político y la cantante, que han estado en un segundo plano estos meses, se encuentran en un precioso momento personal. Por supuesto, las redes sociales no tardaron en llenarse de mensajes de cariño y felicitación hacia ellos.

Pero si hay un mensaje que ha llamado la atención de los usuarios y usuarias de internet ha sido el de Amaia Montero. La exvocalista de La Oreja de Van Gogh sorprendió a sus seguidores y seguidoras con un tuit donde felicitaba a la pareja.

“Enhorabuena Malú, te deseo toda la felicidad del mundo. No creo que haya nada más grande en este mundo que ser madre”, escribió la cantante de Quiero ser. El mensaje consiguió más de 500 retuits y más de cuatro mil me gusta.

Enhorabuena @_MaluOficial_ te deseo toda la felicidad del mundo ,no creo que haya nada más grande en este mundo que ser madre!🤍💫 — Amaia Montero (@AmaiaMontero) June 6, 2020

¿Y por qué la gente se ha quedado tan extrañada por este mensaje? Por el rifirrafe que tuvieron ambas artistas hace un par de años donde las palabras de Malú en una entrevista con El Español no le sentaron nada bien a Amaia. La cantante de Invisible estaba hablando sobre la mujer en la industria y las trabas que tenían que pasar, muchas de ellas con la imposición de un físico perfecto. Mencionando también a la presentadora Tania Llasera, la artista dijo las siguientes palabras: “Chapó por Tania, chapó por Amaia y chapó por todas las que salen con sus kilos de más y se lo gozan. Porque es como tiene que ser, porque no son modelos. Y son seres humanos, y no todos los seres humanos tienen una 34 ni una 36”.

Tras leer la entrevista, Amaia escribió las siguientes palabras en Twitter: “Ni protagonismo ni hostias, me ha llamado gorda y punto”. Aunque Malú no se pronunció, muchos de sus fans sí que lo hicieron, aclarando que las palabras de Malú podrían hacer sido mal interpretadas por la cantante.

Por suerte, parece que aquel episodio ya se ha quedado atrás, y Amaia ha querido felicitar a su compañera de profesión y a su pareja.