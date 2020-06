El vídeo inédito de Freddie Mercury con Queen en una fiesta hace 35 años

Siempre nos ha fascinado la imagen de Freddie Mercury, no solo por ser el líder de Queen y una de las voces más importantes de la música reciente. También su forma de vida, tan personal y desacomplejada, ha sido comentada, sobre todo después del estreno de Bohemian Rhapsody, la premiada película que se acercaba más al día a día y a la personalidad del cantante.

Por eso, cada vez que aparece una nueva imagen o material de Freddie Mercury, se viraliza e interesa a fans y curiosos de todo el mundo para formarnos una idea más clara de cómo vivía y se divertía. Ahora hemos podido conocer un nuevo vídeo en el que aparece el cantante acompañado de sus compañeros de banda.

El clip ha sido compartido por la cuenta freddie_mrcry en Instagram, y en él podemos ver al vocalista junto a Brian May, John Deacon y Roger Taylor en la fiesta posterior a la presentación del single One Vision, el primer adelanto de su decimosegundo álbum de estudio titulado A Kind of Magic, en 1986.

En el vídeo podemos ver al grupo británico sonriendo y divirtiéndose, disfrutando de la comida y poniendo muecas a la cámara que los graba. "¡Freddie pasándolo bien con sus amigos es una de las mejores cosas que hay y una canción como 'One Vision' sin duda merece una fiesta!", escribieron en la publicación de este vídeo, del que ya casi han pasado 35 años.

El disco que contiene este tema, A Kind of Magic, llegó después de la icónica actuación de Queen en el concierto Live Aid de 1985, cuando se cubrieron de gloria a actuar ante millones de personas en vivo y por televisión. Este gran show, de hecho, fue una de las causas de volver al estudio para grabar nuevo material discográfico.

A kind of magic fue el duodécimo álbum de estudio de Queen, y se grabó entre agosto de 1985 y abril de 1986, en tres estudios distintos de Londres, Alemania y Suiza. El proyecto cobró vida como la banda sonora de la película Los inmortales, después de que el director Russell Mulcahy encargara un puñado de temas a la banda. Posteriormente comentaría que siempre había pensado en Queen para la música del film por sus canciones intensas semejantes a himnos. “La película necesitaba su energía”, explicó.