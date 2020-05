Brian May habla sobre la posible secuela de la película 'Bohemian Rhapsody' sobre Queen

Fue uno de los grandes biopics de los últimos años. Desde que se estrenó Bohemian Rhapsody en 2018, la película de Brian Singer protagonizada por Rami Malek, se convirtio en un éxito rotundo. Recaudó más de 900 millones de dólares en todo el mundo y cuatro premios Oscar, y rápidamente comenzó a sonar fuerte la posibilidad de desarrollar una secuela que continuara con la historia de Freddie Mercury a la cabeza de Queen.

La película finaliza después de que el vocalista se entere de que ha contraído el VIH, en 1985, haciéndolo conincidir con el famoso y mítico concirto Live Aid en Wembley (Londres), cuando en realidad Mercury fue diagnosticado en 1987.

En una nueva entrevista con Rolling Stone, el guitarrista Brian May ha aunciado que es poco probable que suceda. "No pensamos en eso", dice. "Hemos hablado y básicamente creemos que por el momento no. Supongo que las cosas podrían cambiar, pero sería difícil".

Cualquier secuela se centraría en los últimos años de Mercury, donde dejó la vida pública para combatir la enfermedad en privado y grabar los álbumes de Queen The Miracle and Innuendo. "No creo que sea algo alentador", dice May. "No digo que sea imposible porque hay una gran historia allí, pero no creemos que sea la historia que queremos contar en este momento".

También existe la posibilidad de que explorar una precuela. Bohemian Rhapsody omitió en gran medida la infancia de Mercury y muchos períodos de la carrera de Queen, lo que podría darle al cineasta una nueva apertura a la saga. "Hay un millón de cosas en nuestra carrera que no se podían mostrar en una película, ya que tenía que ser tan simplificada para poder verla", dice May. "Pero realmente no creemos que haya otra película allí. Creo que deberíamos buscar en otro lado. Hay otras ideas que teníamos, pero no creo que ocurra una secuela", asegura.



Mientras tanto, May está confinado en su hogar en el Reino Unido después de que la pandemia obligara a la banda a posponer su gira de verano por Europa hasta 2021. La semana pasada, el grupo lanzó un vídeo con una versión modificada de su éxito We Are the Champions como un homenaje a los trabajos de atención médica.

