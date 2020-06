¿Quién es DaBaby, el rapero que ha conquistado las listas de ventas de medio mundo?

Lleva publicados tres discos en poco más de un año, lo que habla de su inconmensurable talento, su capacidad para componer y la tremenda cadencia y velocidad que impone a sus bases. Hablamos de DaBaby, una de las últimas sensaciones en el rap estadounidense que ya ha comenzado su conquista mundial liderando la lista de Reino Unido y en el podio de la de Estados Unidos.

Pero para saber quién es DaBaby no podemos quedarnos con los últimos dos años repletos de éxito para esta emergente figura del hip-hop. Johnathan Kirk, ese es el verdadero nombre del artista detrás de DaBaby. Nacido en Cleveland (Ohio, EE UU), el rapero creció y se crió en Charlotte (Carolina del Norte, EE UU) disfrutando de la música urbana con un interés cada vez mayor a la vez que decrecía su interés por finalizar sus estudios universitarios.

Con apenas 23 años, sus canciones comienzan a ser muy escuchadas en Youtube, Soundcloud y Datpiff, destacando Light show. Así era cómo el público comenzaba a descubrir a Baby Jesus, su psudónimo de aquella época. Viendo sus buenos datos, el rapero continuó subiendo contenido a la plataforma de mixtapes hasta tener cinco de estas cintas conquistando los oídos de su joven público.

El éxito de temas como 21 le brindó la oportunidad de firmar primero con un gran promotor, South Coast Music Group, y luego con una gran compañía Interscope con la que debutaría apenas un año después. Baby on baby fue su primer disco bajo su nombre actual, DaBaby, eliminando el Jesus que consideraba una distracción sobre su música. Suge fue la canción más exitosa de aquel elepé (entre las 50 mejores del año) al que apenas unos meses después siguió un segundo trabajo: Kirk.

Para entonces DaBaby era ya toda una estrella en el país capaz de colaborar junto a figuras como Post Malone o Eminem y más recientemente con Camila Cabello en Oh my my. Su ascenso al olimpo musical no ha estado exento de polémica. Su ficha policial incluye tiroteos "en defensa propia" y cargos por robo y agresión.

Pero sus encontronazos con la ley no han hecho decrecer su éxito y tras la publicación de Blame it on baby volvía a lo más alto de las listas de Estados Unidos y ahora de Reino Unido (superando incluso a la mismísima Lady Gaga junto a Ariana Grande) con su canción Rockstar. Un tema que es un auténtico fenómeno en TikTok.

Tres discos en doce meses hablan de la explosión de este fenómeno musical que ya sabe lo que es estar doblemente nominado a los Grammy e irse de vacío a casa. Aunque tenemos la ligera sospecha de que el show business le va a dar material para muchas más canciones.