La escena de ‘El Príncipe de Bel-Air’ que se ha hecho viral treinta años después

La industria cultural está viviendo un momento histórico, poniendo encima de la mesa la falta de diversidad racial y el racismo que ha estado presente desde el primer momento en las producciones. Tras la muerte de George Floyd a manos de un policía estadounidense y las protestas contra el racismo que han invadido las calles del mundo entero, se ha vuelto a abrir el debate. De hecho, el sector audiovisual está en el punto de mira desde entonces.

De este modo, algunas plataformas como HBO están tomando medidas, descatalogando algunas producciones como Lo que el viento se llevó debido a su contenido racista.

Marta Kauffman, la creadora de la mítica serie Friends, también se ha replanteado que en aquella ficción no hubiese ningún personaje que no fuese blanco y que en su momento no apostarán por dar diversidad a la serie. Ha sido este comentario el que ha hecho que algunos usuarios de Twitter comparasen Friends con El príncipe de Bel-Air, alegando que, en esta última, por el contrario, no había ni un solo personaje blanco.

De este modo, el usuario de Twitter @TuPanaFresco ha querido recuperar un fragmento de la serie protagonizada por Will Smith que tiene un importante mensaje para todas aquellas personas que siguen negando que exista racismo. El tuit ha sumado en menos de un día más de 5.000 me gusta.

Creadora de Friends lamenta la "falta de diversidad racial en la serie"



Gente random: Ya bueno, en El Príncipe de Bel Air igual



Hola, dejo esta interesante escena de El Príncipe de Bel Air aquí, adiosito: pic.twitter.com/kJ4VJzKgj2 — Tu Pana Juan Rodrigo (@TuPanaFresco) June 9, 2020

La escena, que tiene casi treinta años, pertenece al sexto capítulo de la primera temporada. En ella, Will y Carton (Alfonso Ribeiro) se encuentran en casa discutiendo sobre el motivo en el que la policía los ha parado cuando estaban conduciendo a 15 kilómetros por la autovía.

Carlton tiene claro que se debe a que iban demasiado despacio y que se saltaron el límite mínimo de velocidad, demostrando que el sistema funciona. Will, por su parte, tiene claro cuál ha sido el motivo por el que los han detenido: “Si ves a un tipo negro conduciendo algo que no sea un monopatín detenlo porque seguro que es robado. Esa sí lo conozco, pero qué equivocado estaba. Pensaba que era la ley del negro cuando era la del límite mínimo. Gracias por contármelo”.

Carlton sigue defendiendo el comportamiento de los agentes que les han detenido, asegurando que han cumplido con su deber. Will termina diciéndole que, cuando salga de su barrio de Bel-Air y nadie sepa quién es, las cosas cambian: “Cuando conduces un coche en un barrio desconocido eso da igual. Solo se fijan en una cosa”.

Cuando Will se marcha y Carlton se queda a solas con su padre, le pregunta si él hubiese parado un coche que va a 15 kilómetros por hora. “Me pregunté lo mismo la primera vez que me pararon”, asegura Philip (interpretado por James Avery).

Sin duda, una escena que explica a la perfección las situaciones a las que se tienen que enfrentar las personas negras diariamente.