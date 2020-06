Los Village People exigen a Trump que deje de usar sus canciones

No es la primera vez que ocurre. Un artista o un grupo en concreto ve cómo un partido o líder político se adueña de su música, y tiene que pararle los pies. Ha ocurrido desde hace décadas, con Reagan y el Born in the USA de Bruce Springsteen.

La situación se ha encrudecido después de al asesinato de George Floyd, que ha provocado una oleada de protestas e indignación en Estados Unidos. Cada vez son más los artistas que han mostrado su rechazo a las políticas y reacciones del presidente Donald Trump. Entre ellos, los Village People, que han exigido al mandatario que deje de usar sus dos canciones más famosas durante las representaciones públicas: YMCA y Macho Man. Hace años que ambos temas suenan en las apariciones del presidente, de hecho, la última vez fue en el lanzamiento del cohete SapceX al espacio.

El grupo, mundialmente famoso por su extravagancia y su reivindicación de los derechos LGBTI, ya había expresado hacía un tiempo su descontento con el empleo de su música en política, aunque llegaron al acuerdo de permitírselo a Trump, declarado fan de las canciones.

Ahora todo ha cambiado, y la grave situación vivida en Estados Unidos ha llevado a Victor Willis, fundador y líder de la banda, a cambiar su postua por la represión que el gobierno está ejerciendo contra los manifestantes. Ha publicado este mensaje en redes sociales: "Si Trump le ordena a los militares estadounidenses dispararle al pueblo, el pueblo puede levantarse hasta tal punto que podría sacarlo de la Casa Blanca antes de finalizar su mandato. No lo haga, señor Presidente. También le pido no usar más mi música en sus eventos, en especial Macho Man y YMCA. Lo lamento, pero ya no puedo mirar hacia otro lado".

A la espera de comprobar si Trump hace caso a los Village People, el grupo se suma a una cada vez más larga lista de artistas que ya han pedido al presidente que deje de utilizar su música con fines políticos, como Queen, Rihanna, R.E.M. y Aerosmith.