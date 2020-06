La muerte de Pau Donés ha sido una triste noticia para todos. El cantante de Jarabe de Palo perdía la batalla después de luchar durante cindo años contra el cáncer y lo hacía llevándose el cariño de toda la industria y miles de fans.

Son muchos los éxitos de la banda que han pasado por LOS40, llegando a ser número 1 de la lista más importante del país. Desde La Flaca, el músico dejó un buen puñado de canciones para enseñarnos grandes lecciones de vida. Que el tiempo es efímero, que el amor por lo que hacemos es lo más importante y que tenemos que exprimir cada uno de los días que vivimos son algunas de las enseñanzas que sus letras siempre nos dejarán.

Una de estas grandes canciones es Bonito, el tema que dio nombre al disco de 2003. La canción no dejó de sonar durante ese verano en todas partes, y supuso una explosión de optimismo y color. El videoclip de Bonito refleja perfectamente este sentimiento, con un Pau Donés recorriendo una carretera en la que se cruza con gente muy diferente. Todo ello con una sonrisa perenne en la cara para un tema tan positivo.

¿Sabías que Pau Donés inspiró a Alanis Morissette e hizo un cameo en un videoclip?

Tal fue el éxito de este vídeo que llegó a cruzar medio mundo y llegó a Alanis Morissette, que se inspiró en él y contó con Pau para el vídeo musical de uno de sus temas del momento. La canadiense estaba trabajando en su sexto álbum de estudio, So-Called Chaos, y en su equipo decidieron replicar el exitoso vídeo de Jarabe de Palo.

El sello de Alanis se quedó maravillado con el vídeo, y rápidamente se pusieron en contacto con el realizador del mismo, que no era otro que Marc Donés, el hermano de Pau. Fue la canante la que insistió en que Marc fuera el director del vídeo de Everything y Pau acabó participando también haciendo un cameo en el mismo. Y no uno cualquiera, pues fue el encargado de cortar la melena de la cantante para cambiar radicalmente su look al principio del vídeo.

No es la única aparición del artista en el vídeo, pues también le vemos más adelante montado en moto para darle a Alanis un sobre en el que ella escribe 'Gracias'. Un mensaje, el de agradecimiento, que ha sido el más repetido en las redes sociales para despedirnos para siempre de Pau Donés.