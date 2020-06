‘Late Motiv’ recuerda las palabras de Pau Donés: “Yo no he tenido una vida, yo he tenido un vidón”

“Vaya día triste se ha quedado con la muerte de Pau Donés”. Con estas palabras abría el pasado martes Andreu Buenafuente su programa Late Motiv Park después de haber arrancado con una emotiva versión de La flaca, quizás el mayor éxito de su carrera.

Palabras que secundó todo un país que lloró la muerte de un hombre que no supo más que sembrar simpatía y buen rollo. Tenía las ideas muy claras y sabía lo que quería y, entre muchas cosas, lo que más anhelaba era disfrutar de la vida, y lo hizo. Incluso cuando supo que estaba enfermo.

Pero el cáncer no discrimina y no atienda a energías positivas y finalmente se llevó a un hombre que a sus 53 años pudo decir que había sido muy feliz y que no le tenía miedo a la muerte. Se fue tranquilo y rodeado de los suyos. Y dejando su gran legado musical que aumentó con un nuevo álbum que lanzó tan solo unos días antes de su muerte.

Esta semana Jarabe de Palo ha sonado en muchos hogares. Un homenaje a un músico que, por lo general, caía bien a todo el mundo. De ahí que la despedida haya sido tan masiva y tan llena de cariño. Vale que por la pandemia estamos especialmente sensibles, pero es que, aparte, él supo ganarse el corazón de muchos.

“La gente que te marca, está contigo siempre y eso es lo que sucede con Pau”, empezaba diciendo Buenafuente. “Déjenme decir mi opinión personal, yo creo que fue un buen artista. Un buen compositor. Un tipo obstinado, tozudo, defensor de la música y lo suyo y un buscador constante, hasta el último minuto”.

Y como es momento de recordar, él miró la vista atrás para recordar alguna de las muchas veces que pasó por el programa. “En una visita en 2017 cuando publicó un libro, había cumplido 50 años, ya conocía su enfermedad, estaba enfrentándose a ella. Nos dejó a todos muy impresionados, por lo menos a mí, porque dijo, que no hay que tener miedo a la muerte, ni a la vida, ni a nada. A ver si lo conseguimos, los tiempos no acompañan, pero el recuerdo de sus palabras sí”, terminó el presentador antes de dar paso a unas imágenes de archivo.

Decía muchas cosas sensatas, pero ahora que no está, es un consuelo escucharle decir que “yo no he tenido una vida, he tenido un vidón”. Seguramente el que se merecía.